Véhicules Cadillac 2023 : aperçu et changements

La production du Cadillac Lyriq électrique est très limitée jusqu’à maintenant.

La berline porte-étendard Cadillac Celestiq a été dévoilée en octobre 2022 en tant que modèle 2024.

Le Cadillac Escalade-V arrive avec un moteur V8 suralimenté.

Cadillac, marque de luxe de General Motors, amorce une nouvelle ère d’électrification en lançant son tout premier véhicule 100 % électrique de masse, et plusieurs autres suivront alors que la transition vers une gamme entièrement composée de VÉ sera complétée d’ici 2030 en Amérique du Nord.

Entre-temps, la marque propose actuellement un portfolio d’utilitaires et pas une, mais deux berlines, et bientôt trois. On y retrouve plusieurs véhicules à hautes performances aussi. Voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Cadillac en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Cadillac Celestiq

La production de la Cadillac Celestiq débutera à la fin de 2023 comme modèle 2024, mais ne vous attendez pas à en retrouver chez les concessionnaires. Le porte-étendard de la marque est une berline cinq portes assemblée à la main, hautement personnalisable, produite en quantités extrêmement limitées, et qui coûtera au-delà des 300 000 $ US. La Celestiq tout électrique misera sur une architecture Ultium à deux moteurs, produisant 600 chevaux et un couple de 640 livres-pied, lui permettant d’accélérer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 3,8 secondes. Sa batterie de 111 kWh devrait procurer une autonomie de 483 kilomètres sur une pleine charge.

Cadillac Lyriq

La production du multisegment intermédiaire Cadillac Lyriq 2023 a débuté au printemps de 2022, mais sortait de l’usine du Tennessee au compte-gouttes. On a augmenté la cadence vers la fin de l’année, tout en réglant des problèmes de qualité avec les fournisseurs de pièces. Le véhicule est construit sur la nouvelle plate-forme BEV3 de GM tout en exploitant des batteries Ultium et des moteurs Ultium Drive, alors que des rouages à propulsion et intégral sont proposés. La première variante à sortir de l’usine était la Debut Edition, à propulsion et dotée d’un moteur développant 340 chevaux et un couple de 325 livres-pied. L’autonomie est évaluée à 502 km grâce à sa batterie de 102 kWh. Entre-temps, le Lyriq à rouage intégral obtient un système à deux moteurs pour une puissance de 500 chevaux et un couple de450 livres-pied, avec une autonomie estimée à 494 km sur une pleine charge. Le modèle 2024 introduira plus de déclinaisons, plus d’équipement ainsi que de choix de teintes de carrosserie et de coloris de l’habitacle.

D’ici quelques années, on verra apparaître un multisegment compact 100 % électrique ainsi qu’un VUS pleine grandeur qui s’appellera vraisemblablement Escalade IQ (empattement régulier) et Escalade IQL (empattement allongé).

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

En ce moment, aucun modèle Cadillac vendu chez nous n’est équipé d’une motorisation hybride, ni un système d’hybridation légère. Il n’y en aura pas non plus, puisque Cadillac passera directement à l’électrification complète d’ici 2030.

Toutefois, en Chine, on retrouve tout de même une motorisation à hybridation légère composée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec un petit moteur électrique et une batterie, servant à réduire la consommation d’essence et les émissions polluantes. Cette motorisation est proposée dans les Cadillac CT6, XT4, XT5 et XT6 assemblés localement en Chine.

AUTRES MODÈLES

Cadillac CT4

Pour 2023, la Cadillac CT4 obtient des changements de couleurs de carrosserie, alors que l’édition spéciale Diamond Sky Edition n’est plus offerte. Après de problèmes d’approvisionnement de pièces, la disponibilité du système de conduite semi-autonome Super Cruise est maintenant plus aisée, qui comprend désormais un enregistreur vidéo périphérique. Un ensemble d’éléments contrastants bleus a été ajouté, se joignant aux ensembles décor bronze, onyx et éclatant déjà offerts. La Cadillac CT4-V Blackwing est proposée avec trois éditions limitées — Sebring IMSA Edition, Road Atlanta IMSA Edition et Watkins Glen IMSA Edition — mais elles sont réservées exclusivement au marché étatsunien, et sont probablement déjà toutes vendues au moment d’écrire ces lignes. La CT4 est disponible en déclinaisons Luxe, Luxe haut de gamme et Sport. Elle est équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, produisant 237 chevaux et un couple de 258 livres-pied, bien qu’un quatre cylindres turbo de 2,7 litres soit livrable avec 310 chevaux, tout comme le rouage intégral. La Cadillac CT4-V mise sur le bloc de 2,7 litres, mais avec 325 chevaux, alors que la Cadillac CT4-V Blackwing est munie d’un V6 biturbo de 3,6 litres, générant 472 chevaux et un couple de 445 livres-pied – avec le choix d’une boîte manuelle ou automatique à 10 rapports.

Cadillac CT5

La Cadillac CT5 propose les déclinaisons Luxe, Luxe haut de gamme et Sport, ainsi que la disponibilité du groupe Platinum ajoutant plus de caractéristiques et une finition légèrement plus raffinée. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 237 chevaux et un couple de 258 livres-pied figure de série, alors qu’un V6 biturbo de 3,0 litres avec 335 chevaux est livrable, et les deux sont assortis d’un rouage à propulsion ou intégral. La CT5-V bénéficie du bloc de 3,0 litres, mais avec une puissance passant à 360 chevaux, alors que la CT5-V Blackwing abrite un V8 suralimenté de 6,2 litres déballant 668 chevaux et un couple de 659 livres-pied, associé à une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à 10 rapports. Pour 2023, la CT5 obtient des changements de couleurs de carrosserie et un nouvel ensemble d’éléments contrastants bleus, alors que l’ensemble Diamond Sky Edition a été retiré. Une CT5-V Blackwing 120e anniversaire à tirage limité est offerte aux États-Unis, mais pas au Canada.

Cadillac Escalade et Escalade ESV

La grande nouvelle pour le Cadillac Escalade 2023, et sa version à empattement allongée Escalade ESV, c’est l’arrivée du bolide très énergivore Escalade-V, disponible dans les deux longueurs d’empattement. Il est équipé d’un V8 suralimenté de 6,2 litres développant 682 chevaux et un couple de 653 livres-pied, permettant des décollages de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en 4,4 secondes, selon le constructeur. Les déclinaisons Luxe, Luxe haut de gamme, Sport, Platinum luxe haut de gamme et Platinum sport peuvent être commandées avec un V8 à essence de 6,2 litres, produisant 420 chevaux, ou un écoénergétique six-cylindres turbodiesel de 3,0 litres générant 277 chevaux et un couple de 460 livres-pied. Le millésime 2023 apporte des changements de couleurs de carrosserie, un enregistreur vidéo périphérique et quelques autres changements mineurs.

Cadillac XT4

L’utilitaire d’entrée de gamme, c’est le Cadillac XT4 qui obtient des changements de teintes de carrosserie et des changements à la liste d’équipement pour 2023, dont des caractéristiques de sécurité active figurant désormais de série. Le XT4 dispose d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 235 chevaux et un couple de 258 livres-pied, jumelé à un rouage à traction ou intégral. Il est disponible en variantes Luxe, Luxe haut de gamme et Sport.

Cadillac XT5

Le Cadillac XT5 entame le millésime 2023 avec des changements de couleurs de carrosserie et quelques changements sur la liste d’équipement. Les déclinaisons Luxe, Luxe haut de gamme et Sport sont disponibles, ces deux dernières recevant désormais la chaîne audio Bose à 14 haut-parleurs, le système de navigation intégré et l’éclairage d’ambiance de série. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 235 chevaux constitue la motorisation de base, alors qu’un V6 atmosphérique de 3,6 litres développant 310 chevaux est livrable, tout comme le rouage intégral.

Cadillac XT6

Pour 2023, le Cadillac XT6 reçoit des changements à sa palette de couleurs extérieures, alors que la chaîne audio Bose à 14 haut-parleurs, le système de navigation intégré et l’éclairage d’ambiance figurent maintenant de série sur les Luxe haut de gamme et Sport, mais pas sur la version Luxe de base. Cette dernière est munie d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 235 chevaux, alors que les deux autres misent sur un V6 de 3,6 litres générant 310 chevaux. Le rouage intégral est inclus dans toutes les déclinaisons au Canada.