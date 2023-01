Véhicules Buick 2023 : aperçu et changements

Le Buick Encore GX profite d’une mise à jour.

Buick Encore abandonné, Buick Envista en route.

Le Buick Electra E5 sera le premier véhicule électrique de la marque chez nous.

La marque Buick chez General Motors se prépare à introduire ses premiers véhicules 100 % électriques en Amérique du Nord, ressuscitant du même coup le nom Electra et prévoyant ne vendre que des VÉ d’ici 2030. Entre-temps, Buick continue d’offrir une gamme d’utilitaires de diverses tailles. Voici ce à quoi on s’attend de la marque Buick en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le premier modèle électrique lancé chez nous sera vraisemblablement le Buick Electra E5, qui vient tout juste de faire ses débuts en Chine, mais qui devrait arriver ici quelque part en 2024. Il est basé sur la nouvelle architecture de batteries et de moteurs Ultium de GM, qui sert de base à plusieurs modèles électriques chez GM, comme le Cadillac Lyriq, mais aussi le Chevrolet Equinox EV et le Chevrolet Blazer EV. Le marché chinois propose déjà depuis quelques années la Buick Velite 6, une familiale électrique dotée d’un moteur de 174 chevaux et d’une batterie de 61,1 kWh, permettant une autonomie de 518 km selon le processus de calcul CLTC utilisé dans ce pays.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Buick ne propose actuellement aucun modèle en Amérique du Nord équipée d’une motorisation hybride, ou hybride rechargeable. Toutefois, en Chine, plusieurs modèles sont munis de moteurs à hybridation légère à 48 volts, dont les fourgonnettes de luxe Buick GL6 et Buick GL8, le multisgement Buick Envision et la berline Buick Excelle GT. On y retrouve aussi la familiale Buick Velite 6 hybride rechargeable. Aucun de ces modèles n’est prévu pour le marché nord-américain, alors qu’on passera directement à l’électrification complète.

AUTRES MODÈLES

Buick Enclave

Après avoir reçu un rafraîchissement de mi-génération en 2022, le Buick Enclave est reconduit sans changements significatifs en 2023. En fait, on note quelques changements de couleurs de carrosserie et un nouvel ensemble de roues de 20 pouces. L’Enclave est équipé d’un V6 de 3,6 litres produisant 310 chevaux et un couple de 266 livres-pied, associé à une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral.

Buick Encore

La production du Buick Encore s’est conclue tard en 2022, terminant une carrière de neuf ans. Le modèle 2022 était muni d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,4 litre, avec 155 chevaux et un couple de 177 livres-pied, géré par une boîte automatique à six rapports. Un rouage à traction figurait de série, alors que l’intégral était livrable.

Buick Encore GX

Maintenant le modèle d’entrée de gamme en Amérique du Nord, le Buick Encore GX entame sa quatrième année sur le marché avec un seul changement, soit le remplacement d’une teinte de carrosserie par une autre. Le multisgment sous-compact est disponible avec un rouage à traction, un trois cylindres turbocompressé de 1,2 litre produisant 137 chevaux et un couple de 162 livres-pied et une boîte automatique à variation continue, ou bien un trois cylindres turbo de 1,3 litre avec 155 chevaux et un couple de 174 livres-pied. En optant pour rouage intégral, le bloc de 1,3 litre devient obligatoire et se voit jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Un rafraîchissement de mi-génération est attendu pour l’année-modèle 2024.

Buick Envision

La deuxième génération du Buick Envision est arrivée pour le millésime 2021, et peu de changements ont été apportés pour 2023. Le multisegment compact est équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 228 chevaux et un couple de 258 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à neuf rapports et d’un rouage à traction ou intégral. Les changements se limitent à des changements de couleurs de carrosserie et plus d’équipement de sécurité de série pour la déclinaison Avenir.

Buick Envista

On ne sait pas si le Buick Envista arrivera en tant que modèle 2023 ou 2024, mais il arrivera certainement au Canada au cours de l’année. Déjà en vente en China, ce multisegment style coupé arborera le nouveau langage de design de la marque. Aucun détail n’a été confirmé jusqu’à maintenant, mais on s’attend à ce que l’Envista propose l’un des moteurs trois cylindres turbo équipant l’Encore GX.