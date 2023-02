Véhicules BMW 2023 : aperçu et changements

Mises à jour esthétiques et technologiques sur plusieurs modèles BMW.

Les BMW 3.0 CSL et BMW XM à tirage limité apparaissent.

BMW X2 et BMW Série 2 Gran Coupé retirés pour le moment.

BMW fonce à pleine vitesse vers l’électrification, avec une foule de nouveaux modèles répartis à travers plusieurs segments du marché, tout en continuant de desservir sa clientèle traditionnelle avec bon nombre de voitures et d’utilitaires orientés vers les performances. Chacun d’eux met l’accent sur la vitesse et la tenue de route, mais aussi le luxe et le design.

Comme c’est le cas avec les autres marques de luxe allemandes, BMW possède une stratégie élaborée dans la transition de sa gamme vers l’électrification. Le constructeur prévoit vendre plus de sept millions véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici 2030. Entre-temps, voici ce à quoi l’on s’attend de la marque BMW en 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

BMW i4

La BMW i4 Gran Coupé, voiture cinq portes à hayon de taille compacte, est arrivé en 2022 et propose maintenant trois déclinaisons au lieu de deux. La version eDrive35 est la nouveauté pour 2023, avec 281 chevaux et un couple de 295 livres-pied, procurant une autonomie de 412 kilomètres sur une pleine charge. La eDrive40 dispose de 335 chevaux et une autonomie de 481 km, alors que la i4 M50 xDrive génère 536 chevaux, un chrono 0-100 km/h de 3,9 secondes et une autonomie de 436 km. Les eDrive35 et eDrive40 possèdent un rouage à propulsion, alors que la M60 xDrive est munie d’un rouage intégral.

BMW i7

La BMW i7 est maintenant arrivée en tant que porte-étendard électrique du côté des voitures de la gamme. Elle est offerte en configuration xDrive60 avec un rouage intégral, une motorisation de 536 chevaux avec un couple de 549 livres-pied, un chrono 0-100 km/h de 4,7 secondes ainsi qu’une autonomie estimée à 512 km. Elle est tout équipée en matière de technologie et de luxe, au même titre que la BMW Série 7, incluant l’écran cinématique de 31 pouces à l’arrière, la chaîne audio Bowers & Wilkins à 18 haut-parleurs et le toit panoramique Sky Lounge avec éclairage à DEL.

BMW iX

Tout premier véhicule utilitaire 100 % électrique de la marque en Amérique du Nord, le BMW iX est maintenant disponible dans l’une de trois variantes, toutes équipées du rouage intégral. La version xDrive40 dispose de 322 chevaux et une autonomie estimée à 322 km, alors que la xDrive50 obtient 516 chevaux et une autonomie de 521 km. Enfin, il y a la version iX M60 avec 610 chevaux, un chrono 0 à 100 km de 3,8 secondes et une autonomie de 463 km. Grâce à une mise à jour infonuagique, les propriétaires de BMW iX peuvent maintenant arrêter la recharge du véhicule et déverrouiller le câble de recharge à travers l’appli mobile.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Question d’alléger le texte, on exclut ici les motorisations munies d’une hybridation légère à 48 volts, qui a fait son chemin dans plusieurs moteurs à combustion de la marque. Ce système n’augmente pas la puissance totale, les cotes de consommation sont à peine améliorées, mais il procure une assistance lors des accélérations et des reprises, tout en adoucissant le système d’arrêt/redémarrage automatique des moteurs à essence.

BMW 330e

La BMW 330e hybride rechargeable est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et d’un moteur électrique, fournissant un total de 288 chevaux ainsi qu’un couple de 310 livres-pied. Une variante à propulsion est proposée afin de conserver un prix de départ sous les 55 000 $, permettant à la berline compacte de profiter des rabais gouvernementaux à l’achat d’un véhicule rechargeable, s’élevant à un maximum de 5 000 $. La 330e à propulsion affiche des cotes ville/route/mixte de 9,9 / 7,4 / 8,8 L/100 km, avec une autonomie en conduite 100 % électrique estimée à 35 kilomètres. La 330e xDrive affiche des cotes de 10,6 / 7,4 / 9,2 L/100 km et une autonomie de 34 km. Comme c’est le cas de l’ensemble de la Série 3, elle obtient une mise à jour esthétique et un habitacle au goût du jour, avec un nouveau panneau courbé abritant l’instrumentation du conducteur et l’écran tactile du système multimédia.

BMW 530e

La BMW 530e xDrive hybride rechargeable propose un rouage intégral de série, de même qu’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et d’un moteur électrique, pour une puissance totale de 288 chevaux et un couple de 310 livres-pied. Les cotes ville/route/mixte s’élèvent à 10,5 / 8,4 / 9,5 L/100 km, alors que l’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 31 km. Pas de changements significatifs pour le millésime 2023.

BMW X3 xDrive30e

Après avoir reçu une mise à jour l’an dernier, le BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable entame l’année-modèle 2023 sans grands changements. Il dispose d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres et d’un moteur électrique, produisant un total de 288 chevaux et un couple de 310 livres-pied, alors que l’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 29 km. La consommation ville/route/mixte est fixée à 11,0 / 8,6 / 9,9 L/100 km.

BMW X5 xDrive45e / xDrive50e

À l’instar du BMW X3, le BMW X5 propose également une version hybride rechargeable. La version xDrive45e mise sur un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres et d’un moteur électrique, pour un total de 389 chevaux. Les cotes de consommation s’élèvent à 12,2 / 10,6 / 11,5 L/100 km et l’autonomie en conduite 100 % électrique est évaluée à 50 km. Toutefois, au moment d’écrire ces lignes, l’édition 2024 du X5 a déjà été dévoilée, proposant une nouvelle version xDrive50e portant la puissance à 483 chevaux et le couple à 516 livres-pied. Grâce à sa batterie de 25,7 kWh, l’autonomie est estimée à 64 km.

BMW XM

Initialement dévoilé en version concept à la fin de 2021, le BMW XM de série est maintenant offert en tant que premier modèle entièrement conçu par la division M depuis la BMW M1 lancée en 1978. Sa motorisation hybride rechargeable consiste d’un V8 biturbo de 4,4 litres et d’un moteur électrique intégré à la boîte automatique à huit rapports, produisant un total de 644 chevaux et un couple de 590 livres-pied. Le rouage intégral xDrive figure de série. L’autonomie en conduite 100 % électrique est estimée à 50 km sur une pleine charge. Le BMW XM est offert à partir de 220 000 $ au Canada. Plus tard en 2023, on verra l’apparition du XM Label Red avec une motorisation de 738 chevaux et un couple de 738 livres-pied.

AUTRES MODÈLES

BMW 3.0 CSL

La BMW 3.0 CSL souligne le 50e anniversaire de l’iconique voiture portant le même nom lancée dans les années 70. Seulement 50 unités de cette réincarnation seront construites pour le monde, et sont probablement déjà toutes vendues. La BMW 3.0 CSL à deux portes et deux places est équipée d’un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres, produisant 552 chevaux et un couple de 406 livres-pied, alors que son poids sera réduit au minimum grâce à l’utilisation exhaustive de plastique renforcé de fibre de carbone. Le prix n’a pas encore été dévoilé, mais l’on chuchote qu’il s’établirait à environ 750 000 euros, soit plus de 1 million $ en dollars canadiens.

BMW Série 2

La BMW Série 2 Gran Coupé à quatre portes n’est plus disponible au Canada en 2023, elle qui représentait la voiture d’entrée de gamme du constructeur. On se retrouve donc avec la BMW Série 2 Coupé, dont la nouvelle génération est apparue pour le millésime 2022. Elle est offerte en déclinaison 230i xDrive, (quatre cylindres turbo de 2,0 litres, 255 chevaux), ainsi que la version M240i xDrive (six cylindres turbo de 3,0 litres, 382 chevaux). La grande nouveauté cette année, c’est le retour de la BMW M2, nouvelle génération, munie d’un six cylindres biturbo de 3,0 litres générant 453 chevaux et 406 livres-pied. Elle est disponible avec une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à huit rapports.

BMW Série 3

La BMW Série 3 obtient un rafraîchissent de mi-génération, apportant des retouches esthétiques aux partes avant et arrière de la berline, de nouvelles teintes de carrosserie, de nouvelles jantes en alliage et plus. Son habitacle arbore désormais un panneau courbé abritant à la fois l’instrumentation numérique du conducteur de 12,3 pouces et l’écran tactile de 14,9 pouces du système multimédia. On voit aussi l’arrivée du système d’exploitation iDrive 8, alors que le levier de vitesses a été remplacé par un interrupteur à bascule sur la console centrale. La Série 3 revue et corrigée est disponible en variantes 330i xDrive (quatre cylindres turbo de 2,0 litres, 255 chevaux), les 330e et 330e xDrive hybrides rechargeables mentionnées plus tôt, et la M340i xDrive (six cylindres turbo de 3,0 litres, 382 chevaux). La motorisation de cette dernière ajoute notamment l’hybridation légère à 48 volts. La gamme comprend aussi la BMW M3 à boîte manuelle (six cylindres biturbo de 3,0 litres, 473 chevaux), la M3 Competition à boîte automatique et rouage intégral (503 chevaux), et la nouvelle M3 CS introduite cette année. Cette dernière propose 453 chevaux, un poids allégé par l’utilisation de plastique renforcé de fibre de carbone, une boîte automatique à huit rapports et un rouage intégral. Selon BMW, la M3 CS accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

BMW Série 4

Dans la même veine que la Série 3, la BMW Série 4 entame le millésime 2023 avec un habitacle révisé et un nouveau système multimédia. On note aussi un nouveau coloris dans l’habitacle. La Série 4 est disponible en coupé et en décapotable au Canada, mais pas en coupé à quatre portes comme avant, cette dernière étant indirectement remplacée par la BMW i4. On retrouve la déclinaison 430i xDrive (quatre cylindres turbo de 2,0 litres, 255 chevaux), la M440i xDrive (six cylindres turbo de 3,0 litres, 382 chevaux), la BMW M4 (six cylindres biturbo de 3,0 litres, 473 chevaux), la M4 Competition xDrive (503 chevaux) et la nouvelle M4 CSL (453 chevaux). En 2023, on voit l’arrivée d’une édition spéciale uniquement pour le Canada, le coupé M440i xDrive M Performance Edition arborant des combinaisons de couleurs intérieures et extérieures uniques. Seulement 100 unités de cette édition seront disponibles.

BMW Série 5

La BMW Série 5 entame le millésime 2023 sans grands changements après avoir reçu un rafraîchissement de mi-génération en 2021. La gamme consiste en la version hybride rechargeable mentionnée plus tôt, mais aussi de la variante 530i xDrive (quatre cylindres turbo de 2,0 litres, 248 chevaux), de la 540i xDrive (six cylindres turbo de 3,0 litres, 335 chevaux), de la M550i xDrive (V8 biturbo de 4,4 litres, 523 chevaux) et de la M5 Competition (V8 biturbo de 4,4 litres, 617 chevaux). La M5 CS à 627 chevaux introduite en 2022 n’est pas de retour cette année.

BMW Série 7

La BMW Série 7 a été entièrement redessinée pour 2023, disponible au Canada en une seule variante, la 760i xDrive misant sur un 8 biturbo de 4,4 litres produisant 536 chevaux. Outre le nouveau design extérieur, l’habitacle de la nouvelle Série 7 a fait le plein de technologies, incluant un écran cinématique 8K de 31 pouces pour les occupants arrière avec connectivité Amazon Fire TV. Le soyeux moteur V12 n’est plus, alors que la version hybride rechargeable a été remplacée par le BMW i7 mentionnée plus tôt. La somptueuse BMW Alpina B7 a également été retirée de la gamme pour le moment.

BMW Série 8

La BMW Série 8 obtient une mise à jour de mi-génération cette année, arborant des révisions esthétiques et une grille de calandre illuminée, de nouvelles teintes de carrosserie ainsi qu’un nouveau système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces. Le marché canadien propose la M850i xDrive (V8 biturbo de 4,4 litres, 523 chevaux) en configurations coupé, décapotable et Gran Coupé, la BMW Alpina B8 Gran Coupé (V8 biturbo de 4,4 litres, 612 chevaux) ainsi que la M8 Competition (V8 biturbo de 4,4 litres, 617 chevaux) dans les trois types de carrosseries.

BMW X1

Le BMW X1 a été redessiné pour le millésime 2023, avec un tout nouveau design extérieur et intérieur, un panneau courbé regroupant l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système multimédia, le système d’exploitation iDrive 8 et bien plus. La version unique xDrive28i propose un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 241 chevaux, alors que le rouage intégral figure évidemment de série.

Le BMW X2 a entamé le millésime 2023 tôt en 2022 avec l’édition à tirage limité X2 Edition GoldPlay, arborant une peinture verte avec garnitures dorées et l’ensemble M Sport. Toutefois, la production du X2 est maintenant terminée. Une nouvelle génération du petit utilitaire devrait être dévoilée cette année, en tant que modèle 2024.

BMW X3

Le BMW X3 ayant reçu un rafraîchissement de mi-génération en 2022, l’utilitaire compact nous revient en 2023 sans changements significatifs. Il est disponible en variantes xDrive30i (quatre cylindres turbo de 2,0 litres, 248 chevaux), xDrive30e hybride rechargeable mentionnée plus tôt, X3 M40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 382 chevaux) et X3 M Competition (six cylindres biturbo de 3,0 litres, 503 chevaux). La liste de dispositifs d’aide à la conduite a été révisée, et le système de reconnaissance gestuelle a été retiré.

BMW X4

Le BMW X4 a également été revu et corrigé l’an dernier, alors les changements pour 2023 sont mineurs. Le marché canadien propose les xDrive30i (six cylindres turbo de 2,0 litres, 248 chevaux), M40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 382 chevaux) et X4 M Competition (six cylindres biturbo de 3,0 litres, 503 chevaux). À l’instar du X3, le système de reconnaissance gestuelle a été abandonné dans le X4.

BMW X5

La gamme du BMW X5 consiste du xDrive40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 335 chevaux), du xDrive45e hybride rechargeable, du M50i (V8 biturbo de 4,4 litres, 523 chevaux) et du X5 M Competition (V8 biturbo de 4,4 litres, 617 chevaux). Pas de changements pour 2023, mais le BMW X5 2024 rafraîchi a déjà été dévoilée avec les variantes xDrive40i, xDrive50e et M60i. Les xDrive40i et M60i obtiennent une hybridation légère de 48 volts, alors que leur puissance s’élève à 375 et 523 chevaux, respectivement. Le BMW X5 M reçoit aussi des changements pour 2024 comme le reste de la gamme, profitant de révisions esthétiques et un panneau courbé abritant l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système multimédia.

BMW X6

L’utilitaire coupé à quatre portes BMW X6 n’a pas reçu de changements significatifs pour le millésime 2023, alors que la gamme comprend toujours le xDrive40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 335 chevaux), le M50i (V8 biturbo de 4,4 litres, 523 chevaux) et X6 M Competition (V8 biturbo de 4,4 litres, 617 chevaux). Toutefois, le BMW X6 2024 revu et corrigé a déjà été dévoilé, avec un design mis à jour, un habitacle redessiné et un panneau courbé incorporant l’instrumentation numérique du conducteur et l’écran tactile du système multimédia. La version xDrive40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 375 chevaux) reçoit l’hybridation légère de 48 volts, tout comme la version M60i (V8 biturbo de 4,4 litres, 523 chevaux). L’ensemble M Sport autrefois livrable sur le BMW X6 figure désormais de série.

BMW X7

Le BMW X7 a reçu une mise à jour importante pour 2023, avec des retouches esthétiques afin de rapprocher le design de l’utilitaire avec celui de la nouvelle berline de Série 7. Le X7 obtient aussi de nouvelles couleurs de carrosseries, de nouvelles jantes en alliage allant jusqu’à une taille de 23 pouces, le panneau multimédia courbé dans l’habitacle, et bien plus. La version xDrive40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 375 chevaux) obtient un système d’hybridation légère de 48 volts, tout comme la version M60i (V8 biturbo de 4,4 litres, 523 chevaux) remplaçant l’ancienne M50i. Le BMW Alpina XB7 2023 fera son apparition au printemps, profitant d’un V8 biturbo de 630 chevaux.

BMW Z4

La petite sportive décapotable BMW Z4 reçoit une mise à jour cette année, avec des révisions esthétiques, de nouvelles teintes de carrosserie, une liste d’équipement bonifié, et bien plus. Elle continue d’être proposée en versions sDrive30i (quatre cylindres turbo de 2,0 litres, 255 chevaux) et M40i (six cylindres turbo de 3,0 litres, 382 chevaux). L’ensemble M Sport fait maintenant partie de l’équipement de série, alors que l’on retrouve aussi un nouvel ensemble de jantes de 19 pouces conçues spécifiquement pour la Z4.