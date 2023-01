Véhicles Acura 2023 : aperçu et changements

La supervoiture Acura NSX et la berline ILX retirées de la gamme.

L’Acura Integra effectue un retour sur le marché, version performance Type S en route.

Pas de changements significatifs pour les MDX, RDX et TLX.

Bien que la supervoiture d’Acura soit maintenant chose du passé, le reste de la gamme est toujours là, et son nouveau modèle d’entrée de gamme obtiendra même une variante très performante plus tard cette année.

En regardant plus loin, le premier véhicule électrique de la marque en Amérique du Nord est en route, et d’autres suivront dans les années subséquentes. Toutefois, pour l’instant, voici ce à quoi l’on s’attend de la marque Acura pour le millésime 2023.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Acura ZDX

En ce moment, aucun modèle chez Acura n’est équipé d’une motorisation 100 % électrique. Cela changera bientôt alors que le multisegment électrique Acura ZDX arrivera pour le millésime 2024. Il est actuellement en développement avec la collaboration de General Motors, et empruntera bon nombre de composants avec les futurs VÉ de GM, basés sur l’architecture Ultium de ce dernier. Rappelons que l’Acura ZDX a été d’abord commercialisé de 2010 à 2013, comme multisegment au style d’un coupé à quatre portes, sans toutefois proposer de motorisation électrifiée.

VÉHICULES HYBRIDES ET HYBRIDES RECHARGEABLES

Acura NSX

Le seul modèle électrifié chez Acura, c’était la NSX dont la production s’est terminée en novembre 2022, alors pour l’instant, pas d’hybrides dans la gamme 2023 de la marque. Pour la dernière année de l’Acura NSX deuxième génération sur le marché, la marque a lancé la version Type S avec une motorisation hybride de 600 chevaux, qui comprenait un V6 biturbo de 3,5 litres et trois moteurs électriques. Seulement 350 unités ont été construites pour le millésime 2022. Une troisième génération de la NSX serait dans les plans, mais rien n’a été officiellement confirmé pour le moment.

AUTRES MODÈLES

Acura ILX

Servant de modèle d’entrée de gamme, l’Acura ILX prend sa retraite après 10 ans sur le marché. La berline compacte a reçu des révisions esthétiques et un habitacle mis à jour pour le millésime 2016, mais une seule génération de la voiture a été produite durant tout ce temps. Elle proposait une motorisation hybride lors des années-modèles 2013 et 2014.

Acura Integra

Remplaçant l’ILX au sein de la gamme, l’Acura Integra effectue un retour sur le marché après une absence de plus de 20 ans. Elle est maintenant proposée en configuration cinq portes à hayon, et se trouve équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant 200 chevaux et un couple de 192 livres-pied. Une boîte automatique à variation continue figure de série, entraînant les roues avant, mais une boîte manuelle à six rapports est disponible sur la version Elite A-Spec, la plus chère. Plus tard cette année, la marque introduira l’Acura Integra Type S 2024 avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres, disposant près de 300 chevaux et une boîte manuelle.

Acura MDX

L’Acura MDX a été redessiné pour 2022, et a été mis en vente au printemps de 2021 équipé d’un V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux et un couple de 267 livres-pied. Le rouage intégral figure de série au Canada. Tard en 2021, la version sport Type S a été lancée munie d’un V6 biturbo de 3,0 litres, produisant 355 chevaux et un couple de 354 livres-pied. Aucun changement significatif n’a été annoncé pour le MDX en 2023.

Acura RDX

Après avoir reçu des modifications esthétiques et des suspensions révisées en 2022, l’Acura RDX poursuit sa route en 2023 sans changements d’importance en 2023. Le RDX est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 272 chevaux et un couple de 280 livres-pied. Le rouge intégral figure de série au Canada.

Acura TLX

Tard en 2022, la marque a ouvert les réservations pour l’Acura TLX Type S PMC Edition 2023, et toutes les unités disponibles ont trouvé preneur en quelques minutes, selon le constructeur. La PMC Edition était disponible avec un choix de trois teintes de carrosseries tirées de la défunte NSX, dont rouge (Curva Red), blanc (130R White) et bleu (Long Beach Blue). Seulement 100 unités de chacune d’elles seront construites pour l’Amérique du Nord. La TLX est équipée d’un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 272 chevaux et un couple de 280 livres-pied, alors que la version Type S profite plutôt d’un V6 biturbo de 3,0 litres développant 355 chevaux et un couple de 354 livres-pied. Outre la PMC Edition à tirage limité, la berline ne reçoit pas de changements significatifs pour le millésime 2023.