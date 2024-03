Une version XRT plus robuste de la Hyundai Ioniq 5 prévue dans un futur prochain

La Ioniq 5 est peut-être « vieille », trois ans après son lancement, mais elle est toujours d’actualité. En tant que l’un des véhicules électriques les plus vendus, Hyundai ne perd pas de temps à capitaliser sur sa popularité, puisqu’elle a déjà reçu des mises à jour significatives et une version N à part entière. Prochaine étape, une version XRT robuste.

C’est en tout cas ce que suppose le Korean Car Blog en partageant des photos de prototypes entièrement camouflés. Les pare-chocs avant et arrière révisés, l’habillage et les évasements avec motif de pixels, ainsi que les jantes de type camion chaussées de pneus tout-terrain sont autant d’indices de la présence de la version XRT. On remarque également une barre de feux avant à DEL, des barres de toit et, d’après ce que l’on peut voir, un espace plus important entre les pneus et les ailes.

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, nous pouvons supposer que la transmission intégrale HTRAC à deux moteurs sera de série sur le XRT, tout comme les nombreux modes de conduite. La taille de la batterie et les chiffres de puissance, 77,4 kWh et 320 ch et 446 lb-pi de couple respectivement, ne devraient pas changer pour cette version.

La nouvelle Ioniq 5 de 2025 arrivera dans le courant de l’année. Sur cette base, la version XRT pourrait arriver en 2025 pour l’année-modèle 2026.