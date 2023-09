Une rumeur veut que la berline Mazda6 revienne sur le marché en 2025

Mazda serait en train de ressusciter son modèle Mazda6, selon des sources bien placées. Le développement se fait en coulisses et vise le marché nord-américain comme point central de sa réintroduction. Le retour de la rumeur ne se matérialisera pas avant 2025 au plus tôt, s’alignant sur le plan stratégique plus large de Mazda visant à renforcer sa gamme de produits haut de gamme dans les grands véhicules.

Jusqu’à présent, cette stratégie a connu un certain succès. Au niveau mondial, Mazda a lancé de nombreux VUS, notamment les CX-60 et CX-80 au Japon et en Europe, et prévoit de lancer le CX-70 en Amérique du Nord qui se retrouvera à côté de son homologue à trois rangées de sièges, le CX-90. Le CX-60 s’est notamment bien comporté sur le marché japonais, dépassant le CX-5, plus économique, ce qui témoigne de l’accueil favorable réservé à l’offensive de Mazda dans le domaine des véhicules haut de gamme de plus grande taille. Les coûts de développement ont été maintenus à un faible niveau grâce à des approches basées sur des modèles et à des économies d’échelle qui mettent l’accent sur l’amélioration de l’efficacité.

En ce qui concerne les spécificités de la Mazda6 de nouvelle génération, elle partagera sa plate-forme avec la dernière génération de VUS et, à ce titre, il est probable que le véhicule emprunte des éléments internes à la CX-90. Parmi les motorisations disponibles, on trouvera possiblement un moteur essence 4 cylindres en ligne de 2,5 litres et sa version hybride rechargeable, ainsi qu’un moteur 6 cylindres en ligne de 3,3 litres turbocompressé doté d’une technologie hybride légère. Des systèmes de propulsion arrière et de transmission intégrale devraient être proposés.

D’après bestcarweb, la nouvelle Mazda6 sera l’apothéose du langage stylistique Kodo de Mazda, avec un design de coupé quatre portes d’une élégance unique. Elle occupera ainsi un créneau pour ceux qui souhaitent une berline à l’allure racée, soutenue par un groupe motopropulseur VEHR ultra-efficace et un moteur six cylindres en ligne à hautes performances, ainsi que par des caractéristiques de traction avant-arrière.

L’adoption de modèles à moteur plus gros et monté longitudinalement pour l’Amérique du Nord semble ouvrir la voie à la prochaine Mazda6. Nous sommes par contre préoccupés par le fait que les berlines intermédiaires sont pratiquement mortes et qu’un certain nombre d’entre elles devraient être abandonnées au cours de l’année ou des deux prochaines années, mais celles qui restent ont conservé un public fidèle. Cela étant dit, la berline pourrait également proposer une version EV complète à l’avenir, bien que cela reste spéculatif à ce stade.