Une nouvelle publicité pour Scout met en valeur son patrimoine

*Vidéo en anglais

Scout revient avec des VUS électriques robustes

Une nouvelle publicité rappelle l’héritage de la marque

La marque Scout revient et sa société mère veut s’assurer que vous vous souvenez de la marque. L’ancienne division camions d’International Harvester a des racines robustes, et il est essentiel pour la nouvelle société de les rappeler. Cela se traduit par des publicités comme celle-ci.

Intitulée « Back to Work », elle met en avant la promesse du Scout original. Le Scout faisait partie d’International Harvester, une société qui fabriquait des équipements agricoles et qui souhaitait proposer une gamme de 4×4 à la hauteur de ses capacités et de sa durabilité.

La publicité est pleine de rappels subtils de cet héritage agricole. On y voit également des modèles Scout classiques sur la route et sur la piste à l’époque moderne. Et comme la marque sera construite aux États-Unis, il y a de quoi satisfaire ceux qui souhaitent que leur pays ressemble davantage à ce qu’il était dans les années 1970.

La publicité montre ensuite la construction de la nouvelle usine Scout et jette un coup d’œil rapide dans les coulisses du développement des nouveaux VUS électriques.

En ce qui concerne les nouveaux VUS électriques, nous n’avons encore vu que des images aguiches. Le VUS et le pick-up entreront en production dans la nouvelle usine à partir de la fin de l’année prochaine, mais cela signifie que nous ne devrions pas les voir dans leur intégralité avant la fin de l’année ou le début de 2025.

D’ici là, attendez-vous à de nombreuses autres aguiches et publicités, car Scout, propriété de Volkswagen, vise à ramener sa marque au premier plan de votre mémoire.