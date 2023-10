Une nouvelle aguiche de Toyota, cette fois un VUS hybride de taille moyenne

Nous ne savons pas si ces teasers nous amusent ou nous agacent, mais peu importe. Il y a moins d’une semaine, Toyota a partagé une photo représentant l’avant d’une nouvelle voiture. L’Internet pense qu’il s’agit de la nouvelle Camry, mais nous pensons qu’il s’agit d’une Prius GR – nous verrons bien qui a raison. Pour l’instant, cette nouvelle image nous laisse presque perplexes.

Ce communiqué de presse n’est pas plus utile que le précédent puisqu’il se contente d’indiquer ce qui suit :

« Quelque chose de nouveau se profile à l’horizon. Avec sa transmission intégrale, ce VUS hybride électrique de taille moyenne va au-delà de ce que l’on attend de lui. C u … bientôt. »

L’accent mis sur le « C », qui ressemble au « C » de la Camry, nous fait penser que ce VUS hybride intermédiaire à traction intégrale pourrait être la Crown VUS.

Comme les VUS règnent sur le monde, une Crown VUS s’intégrerait bien aux côtés de la Venza, un véhicule intermédiaire à traction intégrale également hybride, et en dessous du 4Runner dans la collection croissante de VUS à deux rangées de Toyota. Cela dit, nous pensons que la Venza pourrait être abandonnée plus tôt que prévu et remplacée par un futur VUS tout électrique bZ, ce qui laisserait à la Crown VUS plus d’espace pour respirer.

Une fois de plus, le communiqué de presse n’indique pas de date de dévoilement, mais cette semaine étant celle du Tokyo Motor Show, les secrets de Toyota ne devraient pas tarder à être révélés.