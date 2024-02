Une Kia EV8 pour remplacer la Stinger?

Le constructeur ne semble pas vouloir abandonner le segment des voitures.

L’EV8 viendrait combler un vide dans la gamme Kia.

Kia EV6, Kia EV9, Kia EV3 et EV4 à venir. Bref, on comprend assez rapidement que la gamme du constructeur sera basée sur cette nomenclature alphanumérique. La prochaine à voir le jour pourrait bien être l’EV8. En effet, selon un rapport par TheKoreanCarBlog qui a eu accès à un document sur l’horaire des prochains modèles prévus, le projet portant le nom de code GT1 serait le premier modèle à bénéficier de la nouvelle plateforme eM du groupe Hyundai.

Depuis le départ de la berline cinq portes Stinger, Kia se retrouve sans voiture phare. Avec l’avenir incertain de la Kia K5, sans oublier la Forte, le constructeur va bientôt se retrouver avec une gamme riche en véhicules utilitaires, mais un peu moins avec le format « voiture ».

Cette future EV8 aurait comme mandat de venir jouer dans les plates-bandes de berlines haute performance, notamment grâce à un groupe motopropulseur estimé à plus de 600 chevaux. Et l’autonomie, elle? Selon ce qui circule, l’EV8 pourrait être capable de rouler sur une distance de 500 milles (ou un peu plus de 800 km).

Le début de la production de berline de haut niveau est prévu pour 2026 en Corée du Sud. Le bloc de batteries aurait quant à lui une capacité de 113,2 kWh. Précisons tout de même que ces estimations d’autonomie entre les recharges ont été calculées avec le cycle WLTP, une méthode plus optimiste que celle employée par l’EPA américaine.

On peut toutefois s’attendre à un prix assez salé pour cette remplaçante de la Stinger. Le prix de départ du récent EV9 oscille autour des 60 000 $ canadiens (54 900 $ aux États-Unis), un indice de ce qui attend les acheteurs de cette future EV8.

La bonne nouvelle pour les consommateurs qui visent des véhicules plus abordables, c’est que Kia va d’abord se concentrer sur les modèles EV3 (utilitaire) et EV4 (berline utilitaire), deux véhicules très attendus en Amérique du Nord, dans le camp des électromobilistes bien sûr!