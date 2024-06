Une Jeep électrique à 25 000 $ sera très bientôt disponible, selon le PDG de Stellantis

Le nouveau véhicule électrique rejoindrait le Wagoneer S et le Recon

Le PDG Tavares dit « très bientôt »

Une Jeep électrique à 25 000 $ américain sera bientôt disponible. C’est ce qu’a laissé entendre le PDG de Stellantis lors d’une conférence industrielle la semaine dernière.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a parlé du nouveau modèle à CNBC la semaine dernière, déclarant qu’il arriverait « très bientôt ». L’objectif est d’accélérer l’adoption des véhicules électriques, considérée comme plus lente que prévu.

« De la même manière que nous avons introduit la Citroën e-C3 à 20 000 euros, vous aurez très bientôt une Jeep à 25 000 $ », a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence d’investisseurs organisée par Bernstein. « Nous utilisons la même expertise parce que nous sommes une entreprise mondiale et c’est totalement fluide dans le monde de l’ingénierie de Stellantis.

Une Jeep à moins de 25 000 $ impressionnerait par son prix, non seulement en tant que véhicule électrique, mais aussi en tant que Jeep en général. Le véhicule le moins cher de la marque est actuellement le Compass, qui démarre à 25 900 $ plus les frais de transport aux États-Unis.

« Si vous me demandez ce qu’est un VE abordable, je dirais 20 000 euros en Europe et 25 000 $ aux États-Unis », a déclaré M. Tavares. « Notre tâche est donc d’apporter le VE sûr, propre et abordable aux États-Unis, à 25 000 $. Nous le ferons.

Le premier véhicule électrique de Jeep pour les États-Unis sera le Wagoneer S, qui a été dévoilé la semaine dernière. Un véhicule de type Wrangler appelé Recon est également attendu cette année. M. Tavares a déclaré que l’entreprise s’attendait à ce que les VE et les modèles à moteur à combustion atteignent la parité des coûts dans « trois ans, maximum » et qu’elle comprenait la nécessité de rivaliser avec les VE à bas prix en provenance de Chine.

Jeep a été étonnamment en avance sur la courbe pour une marque ancrée dans la robustesse tout-terrain. Le Wrangler 4xe est depuis longtemps le VEHR le plus vendu aux États-Unis, suivi de près par le Grand Cherokee 4xe.