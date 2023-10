Une explosion force Toyota à suspendre la production à sept de ses usines

L’explosion a eu lieu à l’usine de Chuo Spring Co.

Plusieurs modèles de Toyota et Lexus sont assemblés au Japon.

La production est stoppée jusqu’à mercredi.

Toyota se voit obliger de suspendre la production à sept de ses usines basées au Japon. Le géant nippon a dû procéder ainsi à la suite de cette explosion survenue dans l’usine d’un fournisseur de la marque.

Et il ne s’agit pas de composantes d’ordre secondaire puisque l’explosion a eu lieu à l’usine de Chuo Spring Co. dans la préfecture d’Aichi. L’endroit s’occupe de la fabrication de ressorts de suspension pour plusieurs marques japonaises. L’arrêt de la production dans les sept établissements de Toyota est planifié jusqu’à mercredi.

Ce n’est pas la première fois en 2023 que Toyota doit arrêter la production à l’un ou plusieurs de ses établissements. Au mois d’août dernier, pas moins de 14 usines en sol japonais avaient été fermées l’instant d’une journée après avoir découvert un trouble dans son système de fabrication.

Depuis la pandémie de la COVID-19, les constructeurs automobiles ont été affectés par plusieurs problèmes d’approvisionnement en pièces de toutes sortes et le fléau est toujours en branle au moment d’écrire ces lignes.

Bien que l’arrêt de la production ne soit que provisoire (jusqu’à mercredi pour l’instant), cet autre pépin vient s’ajouter à la liste déjà très longue de tous les troubles rencontrés par l’industrie automobile depuis trois ans.

Il est trop tôt pour savoir à quel point cet arrêt des procédures entraînera des répercussions sur les véhicules destinés à l’Amérique du Nord, mais il est clair qu’un délai supplémentaire (dans certains cas) est à prévoir.

Ce nouvel arrêt de la production pourrait aussi s’avérer problématique pour Toyota qui cherche à accélérer son virage vers les énergies propres, dont la propulsion électrique. Rappelons que le constructeur a prôné la patience dans ce dossier, laissant le reste de l’industrie investir le monde de la voiture électrique avant que la haute direction de Toyota ne change d’idée.

Voici d’ailleurs la liste des modèles Toyota et Lexus actuellement assemblés au Japon : Lexus ES, Lexus IS, Lexus GX, Lexus RX, Lexus RC, Lexus UX, Lexus LS et Lexus LC, Toyota 4Runner, Toyota GR 86, Toyota Mirai, Toyota Venza et Toyota Prius.