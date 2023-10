Une entente a été signée entre Unifor et GM Canada

Les salaires vont augmenter de 20% au cours des trois prochaines années pour les employés à long terme.

Les employés à temps plein vont aussi recevoir un bonus de 10 000$.

Après une courte grève d’une douzaine d’heures la semaine dernière, Unifor et General Motors Canada ont signé un nouvel accord qui promet de meilleurs salaires aux travailleurs de l’automobile au Canada.

C’était la première fois que les travailleurs de GM régis par Unifor au Canada débrayaient depuis 1996, mais il ne s’agissait pas d’un incident isolé.

En effet, ces accords s’inscrivent dans le cadre d’une vague de négociations de contrats syndicaux à l’échelle de l’industrie, qui touche particulièrement les trois grands constructeurs automobiles américains.

En fait, l’accord de trois ans conclu avec GM est très similaire à celui qui a été signé entre le syndicat et Ford Motor Company of Canada le mois dernier.

Dans le cas de GM, cela signifie que les travailleurs de longue date verront leur salaire augmenter de 20 % pendant la durée du contrat. En outre, les travailleurs à temps plein recevront une prime de 10 000 dollars et la grille de progression des salaires sera comprimée pour permettre aux travailleurs de gravir plus rapidement les échelons.

Cet accord aura un impact sur environ 4 300 travailleurs répartis dans plusieurs unités, telles que l’usine d’assemblage d’Oshawa, l’usine de propulsion de St-Catharines et le centre de distribution de pièces de Woodstock, les trois installations qui étaient impliquées dans la grève.

Les représentants d’Unifor et les porte-parole de GM Canada ont tous deux faits des déclarations positives sur l’accord, le qualifiant de « nouvelle importante » et d' »améliorations qui changent la vie » des travailleurs, dont 80,5 % ont voté en sa faveur.

Des accords ayant été signés avec Ford et GM, Unifor va maintenant s’intéresser à la branche canadienne de Stellantis, l’ancienne Fiat-Chrysler Automobiles Canada.

Il est intéressant de noter que, bien que Stellantis soit le plus petit des trois grands constructeurs automobiles américains, il a la plus grande présence manufacturière et logistique au Canada, avec 8 200 travailleurs horaires employés dans neuf installations syndiquées. En outre, la future usine de batteries de Windsor sera probablement régie par Unifor.

Étant donné que les accords conclus avec Ford et GM sont très similaires, il est probable que le futur accord avec Stellantis suivra le même modèle.

Source : Automotive News Canada