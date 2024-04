Une Dodge Charger Daytona GT électrique moins chère à venir ?

Une nouvelle indique qu’il faut s’attendre à une Dodge EV moins puissante.

Les modèles GT sont importants pour la voiture à essence actuelle.

Il y aura des modèles Dodge Charger Daytona moins puissants et moins chers. Selon une récente nouvelle, des sources internes à l’entreprise parlent de modèles GT qui devraient rejoindre la gamme l’année prochaine.

Le mois dernier, Dodge a lancé les modèles de Charger Daytona entièrement électriques dans les versions R/T et Scat Pack. Ils sont tous deux à traction intégrale grâce à des moteurs jumelés et offrent au moins 456 ch. Bien que la société n’ait pas annoncé de prix, nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient bon marché.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes des modèles Charger et Challengers à essence était qu’il était possible d’obtenir le look des bêtes V8 avec un V6 plus abordable et plus économique. MoparInsiders affirme que ses sources indiquent que cette tendance va se poursuivre.

Une version à propulsion de la Dodge Charger Daytona, probablement baptisée GT, arrivera au cours du second semestre de l’année prochaine. Elle sera proposée sur les modèles à deux et quatre portes.

Pour l’instant, les niveaux de puissance ne sont que des suppositions, mais il est très peu probable qu’ils soient inférieurs aux 300 ch de l’actuel modèle V6 3,6 litres.

Aussi cool que soient les Scat Packs, ce sont les modèles V6 qui se vendent en volume. Des voitures comme cette Daytona GT à propulsion anticipée sont donc presque indispensables à la marque pour son passage à l’électrique. Si le prix reste raisonnable et que l’autonomie est de l’ordre de 450 à 500 km, elle séduira probablement une nouvelle génération d’acheteurs Dodge.