Une boîte automatique pour la GR Yaris 2024; la GR Corolla est-elle la prochaine?

La GR Yaris n’est pas un modèle envisagé pour l’Amérique du Nord.

La mécanique 3-cylindres turbo demeure en place.

L’habitacle a lui aussi été optimisé.

La refonte de mi-parcours de la Toyota GR Yaris pour 2024 devrait, en principe, passer inaperçue en Amérique du Nord. Les amateurs de performance jetteront sans doute un coup d’œil à la nouvelle, surtout à la lumière de la plus récente amélioration à la bombe en format réduit : une boîte de vitesses automatique.

Eh oui, pour élargir l’auditoire de la sous-compacte vitaminée, les stratèges de Toyota lui greffe une nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports, l’unité qui aurait, nous dit-on, reçu des ajustements pour livrer des changements de rapports plus efficaces. D’ailleurs, son appellation GAZOO Racing Direct Automatic Transmission en dit long sur son potentiel.

Bien entendu, des palettes ont été montées à l’endos du volant pour donner plus de possibilités à celui ou celle qui se retrouve aux commandes de la super sous-compacte. Le moteur 3-cylindres turbo, quant à lui, demeure en place, le moulin qui a déjà démontré plus d’une fois l’étendue de ses performances. Les ingénieurs ont toutefois extirpé quelques chevaux supplémentaires, portant la puissance à 300 chevaux et le couple optimal à 296 lb-pi, un gain de 23 en ce qui a trait au couple. Notez que l’actuelle Toyota GR Corolla est munie du même moteur qui développe également 300 chevaux, mais dont le couple est limité à 273 lb-pi.

Qui plus est, la petite voiture a même droit à une nouvelle planche de bord plus centrée sur le conducteur, la portion à portée des doigts du pilote qui est courbée pour faciliter le maniement des commandes quotidiennes. Certains trouveront à redire sur le design du tableau de bord et sur la position de conduite, mais le constructeur se défend en affirmant que la disposition des commandes a été soigneusement repensée pour aider le conducteur.

Qui plus est, on ne peut passer sous silence la position du frein à main dans la livrée équipée de la boîte manuelle. En effet, les concepteurs ont repositionné ce dernier à droite du levier de la boîte de vitesses. Autrement dit, dans les versions à conduite à droite, le frein à main est presque gênant pour la main gauche qui doit aussi enclencher le levier de la transmission. En revanche, pour une manœuvre qui nécessite justement le frein à main, celui-ci est très prêt du conducteur.

La GR Yaris a aussi été remodelée à l’extérieur avec un bouclier plus aéré, afin de mieux acheminer le précieux oxygène en direction des refroidisseurs, tandis qu’à l’arrière, les feux de position ont été joints au centre par cette bande lumineuse aux DEL.

Reste maintenant à voir si le constructeur osera les mêmes modifications de mi-parcours pour sa GR Corolla vendue en Amérique du Nord. La boîte de vitesses automatique devrait obligatoirement être ajoutée au catalogue, et ce, dès l’an prochain, tandis qu’il ne serait pas déplacé de croire que la GR Corolla 2025 sera elle aussi mise à jour pour un dernier cycle avant le virage électrique prévu pour la fin de la décennie.