Un sommet canadien sur le vol automobile sera tenu le 8 février

Le fléau est loin d’être réglé.

Les gouvernements, les corps policiers et les constructeurs devront se concerter.

Le fléau des vols de voitures et de VUS est l’un des sujets les plus chauds au Canada, et ce, depuis plusieurs mois. Voilà pourquoi un sommet fédéral réunissant plusieurs paliers de gouvernements, des constructeurs automobiles, et même des membres de plusieurs corps policiers locaux sera tenu le 8 février le 8 février prochain à Ottawa.

C’est ce que le ministre de la Sécurité publique, Dominic Leblanc, a indiqué à Montréal deux jours après l’ouverture du Salon International de l’auto de Montréal. Le ministre fédéral a aussi ajouté que le vol automobile était même rendu violent alors que même des véhicules en mouvement sont la cible de méfaits, les malfaiteurs qui n’hésitent plus à avoir recours à ce stratagème pour repartir avec le véhicule ciblé.

Rappelons que le vol automobile a cru de manière exponentielle dans les deux provinces les plus populeuses. Au Québec, le vol a augmenté de 50 %, tandis que dans sa province voisine, les vols ont augmenté de 48,2 % en 2022.

Les différents intervenants devront trouver des solutions à ce fléau national qui envoie des dizaines de milliers de véhicules à l’étranger, notamment sur le continent africain et au Moyen-Orient. Les instances gouvernementales du Québec et de l’Ontario seront à ce sommet, tout comme les membres de l’Agence des services frontaliers du Canada, en plus de certains corps policiers provinciaux et municipaux.

Reste maintenant à savoir si ce sommet sera bénéfique pour les automobilistes qui doivent procéder à plusieurs stratégies pour déjouer les tentatives de vol sur leurs véhicules prisés. Certains vont même jusqu’à installer un sabot de Denver sur leur véhicule, en plus du très populaire cadenas de volant, sans oublier les systèmes de repérage et les systèmes antivols.