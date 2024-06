Un rêve réalisé: j’ai visité le garage de Jay Leno

À Burbank en Californie, tout près de l’aéroport, on retrouve une série d’entrepôts industriels. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière les murs de briques cachés par de grandes clôtures. Derrière l’une de ces clôtures se cachent le garage de Jay Leno, ou si vous préférez, le Jay Leno’s Garage. Encore un peu fébrile suite à cette visite, je vous raconte ce que j’y ai vu, entendu et appris.

D’emblée, il faut savoir que le Jay Leno’s Garage est un lieu privé. Cet immense entrepôt abritant près de 200 voitures et plus de 150 motocyclettes sert de lieu de tournage des capsules de l’animateur, certes, mais l’endroit n’est pas ouvert au public. Grâce à l’amoureuse tenace de mon ami Antoine – que vous reconnaitrez sûrement sur la photo ci-haut -, nous avons pu visiter l’endroit avec deux autres amis. Pour que cette visite ait lieu, nous devions promettre deux choses: ne prendre aucune photo ni vidéo de l’endroit.

Pour la visite, nous étions guidés par John Pera, qui est un ami de longue date de Jay Leno en plus d’être responsable de la gestion de sa collection.

Une fois la grande porte de garage ouverte, on a tout de suite découvert la Lamborghini Countach rouge 1986 que la star de la télévision s’était offerte à l’époque alors que sa carrière était en pleine ascension. Soit dit en passant, ce n’est pas la seule création de Ferrucio dans cet entrepôt. On y a vu aussi une Espada et deux Miura, entre autres. Si vous êtes un abonné de sa chaîne YouTube, vous n’êtes pas sans savoir son intérêt infiniment plus grand pour la marque Lamborghini plutôt que Ferrari. À l’exception d’un modèle des années ‘80 en attente de travaux, sa collection ne comporte pas de Ferrari.

Il faut savoir que la collection de Jay Leno est éclectique. On y retrouve une grande variété de voitures du début du 20e siècle allant jusqu’à la dernière Ford GT en passant par des classiques des années 1960 et des McLaren. Toutefois, vous n’y verrez pas de voitures décapotables à l’exception près d’une Porsche Carrera GT et d’une Lincoln Continental. Il n’aime pas particulièrement les décapotables. La légende raconte même que BMW lui aurait offert de lui confectionner une version Coupé de la Z8 étant donné que celle-ci était initialement un cabriolet. Ce qu’il aurait refusé.

Puis, alors qu’on marche tranquillement. Qu’on ne sait plus où donner de la tête. Qu’il y a tant de voitures à regarder, tant de décorations à admirer sur les murs et tant d’histoires savoureuses à entendre de la part de John Pera, la porte de garage par laquelle nous sommes arrivés s’ouvre à nouveau. Vêtu de son emblématique ensemble de denim, Jay Leno est arrivé au volant d’une Mercedes-Benz Classe E des années ‘90. En véritable gentleman, il est venu nous saluer. Tout bonnement, je lui ai rappelé qu’on s’était croisé à l’exposition de voitures anciennes d’Hershey en 2018 en lui disant à l’époque que je rêvais de visiter sa collection. Quelques minutes plus tard, il a démarré sa Dodge Challenger SRT Demon 170 qui raisonnait dans l’entrepôt avant de quitter. Oui, sa collection est à couper le souffle, mais à mes yeux, ce n’est pas le plus impressionnant. Ce qui m’a jeté en bas de ma chaise, c’est que Jay Leno peut monter à bord de n’importe laquelle de ses voitures à tout moment et quitter au volant de celle de son choix. Sans avoir à en tasser une seule. Elles sont stationnées de reculon et leur accès est facile. Elles sont immatriculées, assurées et prêtes à prendre la route.

Dans cet endroit, les voitures sont nombreuses, hautement variées et pour chacune d’elles, une anecdote parfois drôle, parfois touchante, lui est reliée. Alors qu’on passe à côté d’une Ford Galaxie 1966 à moteur V8 de 7 litres, le curateur nous raconte que lorsqu’il était adolescent, Jay Leno a configuré cette voiture à deux portes trop puissante et performante pour son père, homme d’affaires, qui était surpris et en furie le jour de la livraison de ladite voiture neuve. Quand on passe à côté d’une superbe Corvette ZR1, on nous raconte que General Motors lui en a fait cadeau après avoir connu des ennuis avec une Camaro à moteur V6 suralimenté. Aux côtés d’une Plymouth Suburban 1950, on apprend que les héritiers du propriétaire l’ont offerte à celui qui a été à l’antenne d’émissions populaires de fin de soirée. Et c’est comme ça avec chacune des bagnoles.

Parmi les voitures à vapeur, les supercars, les muscle cars et les exotiques, on y retrouve aussi une Baker 1909 qui a la particularité d’être électrique. Jay Leno est un homme curieux qui s’intéresse à l’automobile et à son évolution. D’ailleurs, le jour même de notre visite, une nouvelle voiture électrique était sur le point d’entrer dans la collection. Quelques heures plus tard, il allait prendre possession de sa Rolls-Royce Spectre.

Salut, M. Jay Leno. Merci encore!