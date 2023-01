Un Québécois a complété un road trip de 15 700 kilomètres au volant d’un VÉ

Patrick Nadeau de Disraeli a conduit l’aller-retour de sa maison jusqu’au Mexique.

Sa voiture est une Hyundai IONIQ 5 Long Range RWD.

Toutes les sessions de charge rapide ont totalisé 620 dollars canadiens.

Beaucoup pensent que les longs voyages sur route sont impossibles avec un véhicule électrique, mais quelques conducteurs dévoués ont prouvé le contraire.

Prenons l’exemple de Patrick Nadeau, un québécois qui a récemment effectué un voyage de 15 700 kilomètres à bord de sa Hyundai IONIQ 5.

L’homme est parti de son domicile de Disraeli au début du mois d’octobre pour ce voyage d’affaires et de vacances et est revenu 116 jours plus tard, le 20 janvier, après avoir traversé la majeure partie des États-Unis et du Mexique.

En effet, la destination était Puerto Vallarta, sur la côte ouest du Mexique, qui a été atteinte après avoir conduit jusqu’au Zion National Park en Utah et visité le Grand Canyon en Arizona.

En comptant le trajet de retour effectué en ligne relativement droite pendant les 7 derniers jours du voyage, M. Nadeau et sa voiture ont parcouru un total de 15 712 kilomètres et sont passés par 12 États américains ainsi que deux provinces canadiennes.

Selon lui, la voiture s’est comportée de manière irréprochable et a réussi à le conduire à destination même lorsque la distance entre les chargeurs était très proche de l’autonomie annoncée de la IONIQ 5.

En effet, une étape du voyage a nécessité que le véhicule parcoure 460 kilomètres avec une seule charge, alors que l’autonomie annoncée, déterminée en conduisant dans les meilleures conditions possibles, n’est que de 480 kilomètres.

Selon l’ordinateur de bord de la voiture, la consommation d’électricité sur l’ensemble du trajet a été en moyenne de 18,5 kWh aux 100 kilomètres.

Bien sûr, un tel voyage a été facilité par l’autonomie relativement importante de la IONIQ 5, mais aussi par ses capacités de charge qui permettent de faire passer la batterie de 10 à 80 % en seulement 18 minutes en utilisant un chargeur rapide.

À ce propos, le grand total de tous les arrêts de recharge s’est élevé à 620 $CAN, soit environ la moitié de ce qu’il en aurait coûté pour effectuer le même trajet avec un véhicule à essence, en supposant une consommation moyenne de 8 L/100 km et un prix moyen du carburant de 1 $ par litre.

Source : Patrick Nadeau (Facebook.com)