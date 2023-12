Un obstacle inattendu : l’attrait décroissant des véhicules électriques d’occasion

Peu de gens auraient pu imaginer ce qui allait se passer il y a seulement un an : le déclin de la popularité des véhicules électriques (VE) d’occasion, qui a également un impact négatif sur les ventes de VE neufs. Cette évolution représente un défi de taille pour les constructeurs automobiles et les sociétés de crédit-bail, car elle met en péril leurs bénéfices et ébranle les fondements du marché des VE.

Diminution de la valeur de revente sur le marché de l’occasion

Le marché des voitures d’occasion, qui pèse 1 200 milliards de dollars, connaît une évolution importante : les VE d’occasion se déprécient plus rapidement que les véhicules à moteur à combustion traditionnels. L’absence de subventions, l’attente d’une technologie améliorée et l’insuffisance des infrastructures de recharge dissuadent les acheteurs. À cela s’ajoute une guerre des prix menée par Tesla et des modèles chinois compétitifs, qui a un impact sur la valorisation des VE neufs et d’occasion, remettant en cause la stabilité financière de grands constructeurs comme Volkswagen AG et Stellantis NV.

Malheurs de la location et impact sur le marché

En Europe, la location est la principale méthode d’acquisition de nouveaux véhicules. La baisse de la valeur des VE incite les constructeurs automobiles et les financiers à augmenter les coûts d’emprunt, ce qui freine la demande, en particulier sur les marchés des premiers utilisateurs qui se détournent des combustibles fossiles. Selon Bloomberg, les principaux acheteurs, y compris les sociétés de location, réduisent leurs commandes de VE en raison des pertes liées à la revente.

Le défi émergent des véhicules électriques d’occasion

La situation devrait s’aggraver en 2024, lorsqu’une grande partie des 1,2 million de VE vendus en Europe en 2021 arriveront au terme de leur contrat de location. La réponse des constructeurs automobiles à ce problème aura un impact significatif sur leur santé financière, la confiance des consommateurs et l’objectif plus large de décarbonisation, en accord avec l’objectif de l’Union européenne d’éliminer les ventes de nouvelles voitures alimentées par des combustibles fossiles d’ici à 2035.

Options limitées pour les VE invendus

Le marché des VE d’occasion étant restreint, les entreprises envisagent d’autres solutions, comme l’intégration de ces véhicules dans des services de mobilité et de covoiturage. Toutefois, la demande dans ces secteurs est limitée. Les VE n’ont pas les mêmes perspectives de marché secondaire que les véhicules à combustion en raison du manque d’infrastructures de recharge appropriées dans de nombreuses régions.

L’expérience de la Chine, où l’expansion rapide des VE a conduit à un grand nombre de véhicules inutilisés, sert de mise en garde. Cette situation soulève des préoccupations en matière de durabilité, en particulier à l’approche d’élections cruciales aux États-Unis et en Europe en 2024.

Réactions du marché et orientations futures

Le secteur apprend à gérer les VE d’occasion, notamment en ce qui concerne l’évaluation des batteries des VE. Si certains modèles, comme certaines Teslas et la i3 de BMW, suscitent toujours l’intérêt des consommateurs, l’hésitation générale à l’égard des VE d’occasion persiste. Les constructeurs automobiles se concentrent désormais sur de nouvelles technologies de batteries et sur des modèles plus abordables pour s’adapter à l’évolution du marché, ce qui signifie que l’on passe d’un modèle de propriété à un modèle d’utilisation en réponse à ces défis.