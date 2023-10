Un étudiant australien travaille sur un kit qui pourrait transformer tout véhicule à essence en modèle hybride

Ce kit ajoute une batterie de 15 kWh et des moteurs électriques montés dans les roues.

Les conducteurs pourront choisir d’utiliser uniquement le moteur à essence, les moteurs électriques, ou une combinaison.

Le prix visé par ce kit est d’environ 4 300 dollars canadiens.

Avec la popularité croissante des véhicules électriques, nombreux sont ceux qui cherchent à rendre les véhicules existants plus efficaces en tirant parti de l’électrification eux aussi.

Si les conversions entièrement électriques sont devenues assez courantes dans le domaine des voitures classiques, leur coût prohibitif les empêche de devenir une solution courante.

Pour éviter ce problème, Alexander Burton, étudiant en design à l’université RMIT de Melbourne, en Australie, travaille sur un kit qui pourrait transformer les voitures à essence en modèles hybrides.

Comme les véhicules hybrides nécessitent des batteries beaucoup plus petites que les véhicules électriques, ils peuvent être produits à un prix nettement inférieur, le kit complet devant coûter environ 4 300 dollars canadiens dans quelques années.

Pour ce prix, les conducteurs recevront une batterie de forme ronde de 15 kWh qui peut être installée dans le logement de la roue de secours, ainsi que des moteurs électriques de 50 kW montés dans le moyeu qui devraient s’insérer entre les roues et les disques de frein, nécessitant des modifications minimales du véhicule et seulement 10 minutes d’installation.

Burton précise que ce système pourra fonctionner en mode entièrement électrique ou en mode hybride parallèle, sans pour autant priver la voiture de sa capacité à fonctionner uniquement avec son moteur à essence.

Pour y parvenir sans avoir recours à des systèmes complexes de gestion du groupe motopropulseur qui doivent être adaptés à chaque modèle de voiture, les moteurs électriques seront activés par un interrupteur séparé et les conducteurs pourront démarrer ou arrêter le moteur avec la clé comme auparavant, en la laissant simplement en position de marche pour rouler uniquement à l’énergie électrique.

Cela devrait permettre d’obtenir une autonomie de plus de 100 kilomètres dans la circulation urbaine, en évitant d’utiliser le moteur à essence dans les situations où il est le moins efficace.

Comme tous les accessoires du véhicule continueront à fonctionner avec le système électrique 12 volts d’origine, la batterie haute tension sera chargée de maintenir la petite batterie en charge lorsque le moteur ne tourne pas. Des dispositions similaires seront également prises pour d’autres accessoires fonctionnant avec le moteur, tels que les freins assistés, la direction assistée et la climatisation.

Comme pour les autres véhicules hybrides, ce kit utilisera le freinage par récupération, mais il ne sera pas intégré au système de freinage hydraulique d’origine, qui restera inchangé.

Afin de limiter les prix et les modifications, il n’y aura pas d’indicateur de niveau de batterie et les conducteurs devront utiliser une application sur leur téléphone pour savoir s’ils ont besoin de recharger ou non.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment les moteurs électriques liront la position de la pédale d’accélérateur, mais M. Burton estime que l’installation d’un petit potentiomètre sur la pédale sera probablement la solution la plus simple.

Dans un premier temps, l’étudiant convertira sa propre Toyota Corolla 2001, avant de proposer son kit aux propriétaires de véhicules très populaires tels que les multiples générations de Corolla et la Honda Civic.

Bien sûr, il reste encore quelques problèmes à résoudre, comme le statut juridique de la modification, qui peut ne pas être autorisée sur tous les marchés.

En outre, la transformation d’un vieux véhicule en hybride pourrait ne pas être très rentable, car la réduction de la consommation de carburant devrait être assez importante pour compenser les coûts de la conversion.

Bien que le prix cible soit relativement raisonnable, 5 000 dollars australiens (4 300 dollars canadiens) à terme, cette estimation est basée sur les prévisions d’une forte demande pour le kit et d’une baisse des coûts des matériaux.

Dans un premier temps, le prix des kits individuels sera probablement plus proche de 10 000 dollars australiens (8 600 dollars canadiens), ce qui signifie qu’il faudra beaucoup plus de temps pour rentabiliser l’investissement initial.

Par exemple, une Corolla 2001 du marché canadien consomme 7,3 L/100 km en conduite urbaine, soit 730 litres sur 10 000 kilomètres. À 1,75 $ le litre, cela signifie que parcourir 10 000 km coûte 1 277,50 $. Dans le meilleur des cas, lorsque la Corolla convertie est utilisée exclusivement en mode électrique en ville, cela signifie qu’il faudrait près de 7 ans pour que le kit devienne rentable, a raison de 10 000 km par an.

Bien entendu, ces chiffres ne tiennent pas compte des coûts de recharge ni de l’utilisation du moteur à essence, qui serait nécessaire pour la plupart des trajets sur autoroute, où la Corolla à essence serait également plus efficace, ce qui prolongerait encore le délai avant la rentabilité.

Bien sûr, on ne peut ignorer l’impact sur l’environnement de faire fonctionner les véhicules existants à l’électricité, et c’est peut-être là que ce kit a le plus de sens, du moins pour l’instant.

Source : New Atlas