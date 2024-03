Un Cadillac Lyriq-V dévoilé bientôt?

Le Cadillac Lyriq-V devrait recevoir une injection de puissance.

Le 20e anniversaire de la division V a lieu ce mois-ci.

Alors que les célébrations entourant le 20e anniversaire de l’aile de performance V sont sur le point de se terminer en ce début du mois de mars 2024, les rumeurs entourant le dévoilement d’un nouveau modèle haute performance se multiplient à vitesse grand… V!

Quoique, à l’aube de ce nouveau chapitre pour les bolides haute performance de la marque la plus prestigieuse de l’empire General Motors, il y a de fortes chances que ce dévoilement s’applique au multisegment électrique Lyriq. En effet, selon ce qu’a appris le site spécialisé GMAuthority, le Lyriq-V serait le modèle envisagé pour cette célébration importante pour l’aile dédiée à la performance chez Cadillac.

Comme l’indique la publication américaine, la variante V du Lyriq a été documentée depuis 2021 au moment de la sortie du véhicule concept. Récemment, des variantes maquillées du Lyriq ont été aperçues, indiquant la volonté du constructeur à élargir la gamme de son tout premier multisegment électrique.

GMAuthority a également ajouté que la direction de la marque avait déjà déclaré que si une variante V d’un modèle électrique devait être approuvée pour la production, elle devrait obligatoirement recevoir une injection de puissance, à l’image des autres véhicules tatouées de l’écusson V.

Et comme pour tout modèle haute performance, il faut s’attendre à des ajustements au niveau de la suspension, du freinage, de l’apparence et peut-être même de la sonorité (artificielle) du groupe motopropulseur.

Rappelons que le Lyriq actuel vient en deux saveurs : une à roues motrices arrière, dotée d’un moteur livrant une puissance de 340 chevaux et un couple de 325 lb-pi, et l’autre, à quatre roues motrices, qui extirpe 500 chevaux en puissance et 450 lb-pi de couple.

Si le Lyriq-V voit le jour au cours des prochaines semaines, il faut s’attendre à au moins 600 chevaux, ne serait-ce que pour s’aligner avec les autres multisegments électriques haute performance sur le marché (BMW iX M60, Audi SQ8 e-tron, Ford Mustang Mach-E GT Performance, Kia EV6 GT, Hyundai ioniq 5 N et Tesla Model Y Performance).

On verra bien ce qui ressort de cet anniversaire d’envergure pour Cadillac au fil des prochains jours.