Uber utilisera des fourgonnettes Kia PBV dans sa flotte de taxis

Les deux compagnies ont signé un mémorandum.

Ces véhicules seront adaptés aux besoins des services de transport personnels, comme Uber.

Des versions autonomes seront aussi conçues par Motional.

Kia et Uber ont annoncé un nouveau partenariat qui verra l’entreprise de transport utiliser la prochaine gamme de fourgonnettes PBV du constructeur coréen.

Lancés il y a quelques semaines au salon de l’automobile de Los Angeles, les fourgons Kia PBV seront des fourgons électriques à l’apparence de boites sur roues, dotés d’une plateforme commune qui permettra une grande variété de configurations de carrosserie.

Cela signifie que si les premières versions prendront toutes la forme de monospaces, rien n’empêche théoriquement Kia d’ajouter à sa gamme d’autres variantes telles que des camionnettes ou des fourgons cargo dépouillés.

Kia commencera la production de ces nouveaux VÉ avec le PV5, de taille moyenne, en version passagers et utilitaires, mais a déjà présenté un modèle plus petit et un modèle plus grand, appelés respectivement PV1 et PV7.

Kia et Uber travailleront ensemble pour déterminer les spécifications qui conviendront le mieux à l’utilisation d’un service de transport personnel. Les détails concernant les modifications apportées aux véhicules construits pour Uber sont rares, mais l’annonce mentionne la possibilité d’un système de divertissement à l’arrière ainsi que des commandes audio et de climatisation visant à rendre les trajets plus agréables pour les clients.

Une autre caractéristique présentée dans une image diffusée lors du lancement de la Kia PV5 est un écran d’affichage intégré dans le pare-chocs avant du véhicule, qui peut afficher des informations telles que les numéros de réservation et l’état d’occupation du véhicule.

Les clients d’Uber pourraient ainsi savoir plus facilement dans quelle voiture monter sans avoir à parler au conducteur.

L’adoption d’une flotte de fourgonnettes électriques Kia PBV aidera Uber à atteindre son objectif d’exploiter exclusivement des véhicules électriques d’ici à 2040, mais les détails de cette démarche restent flous.

En effet, Uber n’est pas propriétaire des véhicules que ses chauffeurs utilisent pour proposer des trajets sur la plateforme.

Dans son annonce, Kia indique que les deux entreprises travailleront ensemble pour offrir aux chauffeurs d’Uber des incitatifs à passer aux nouveaux fourgons lorsque le moment sera venu de remplacer leur véhicule actuel.

Ces incitatifs pourraient prendre la forme d’ensembles comprenant le prix du fourgon, l’entretien et l’assurance, le tout regroupé en une seule mensualité.

En outre, le constructeur automobile collaborera avec Uber pour développer d’autres moyens de rendre ces modèles plus accessibles aux conducteurs en réduisant leur prix d’achat, par exemple en proposant de louer la batterie séparément.

Uber ne sera pas la seule entreprise à exploiter un service de covoiturage avec les fourgonnettes Kia PBV, puisque Motional, un partenaire du groupe Hyundai Motor, développera des versions autonomes des monospaces Kia pour les utiliser comme robotaxis dans les grandes villes.