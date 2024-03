Trappes à vitesse : l’O.P.P. veut que les automobilistes utilisent Waze

L’O.P.P. aime quand les utilisateurs indiquent à quel endroit ils sont situés sur la route pour les trappes à vitesse.

Cette visibilité aiderait à rendre la route encore plus sécuritaire.

De nos jours, les automobilistes peuvent compter sur une multitude d’outils et d’applications pour mieux naviguer à travers les mailles de la jungle urbaine et extra-urbaine. L’une d’entre elles, l’application Waze notamment disponible sur les systèmes intégrés Apple CarPlay et Android Auto, s’est surtout fait remarquée grâce à son modèle d’affaire qui se base sur l’information générée par ses utilisateurs.

Par exemple, un automobiliste qui aperçoit un bouchon de circulation ou un nid-de-poule ou n’importe quelle autre entrave sur son chemin peut très rapidement soulever la présence de cet obstacle sur l’application qui l’enregistre et le rend disponible à tous les autres automobilistes.

Toutefois, c’est surtout par le marquage des trappes de vitesse que l’application Waze s’est fait connaître dans l’univers numérique automobile. D’ailleurs, il n’est pas déplacé de croire que les marchands de vitesse font appel à Waze pour déjouer les radars habituels des corps policiers sur leur chemin.

Toutefois, l’identification de ces trappes à vitesse pourrait s’avérer bénéfique aux yeux de l’O.P.P. (pour Ontario Provincial Police). Contrairement à la croyance populaire voulant que les policiers soient contre ce type d’application, l’O.P.P. préfère que les utilisateurs utilisent cette application – d’ailleurs, Waze n’est plus la seule application qui offre ce service basé sur la volonté des utilisateurs – pour rendre la route plus sécuritaire et plus prévisible.

Lorsque les récidivistes de la vitesse aperçoivent ces alertes de trappes à vitesse, ils ralentissent et contribuent à rendre la route plus sécuritaire. C’est dans cette optique que le corps policier ontarien espère ralentir les ardeurs des automobilistes.

Toujours selon l’O.P.P., cette façon de faire pourrait même sauver une vie, les excès de vitesse qui peuvent à l’occasion semer le chaos sur la route et, le cas échéant, enlever la vie à un utilisateur de la route. En rendant la route plus prévisible, cela occasionne moins de freinages brusques (lorsque ceux et celles qui roulent au-delà des limites de vitesse) aperçoivent une voiture de police sur le bord de la route.

Bref, si on se fie aux dires du corps policier ontarien, l’application Waze et sa fonction d’identification des « trappes à vitesse » sur la route est une bonne chose pour la sécurité des utilisateurs de la route.