Toyota : trois fois plus de VÉ d’ici 2025

Toyota a seulement vendu 24 000 VÉ en 2022.

Le constructeur croit encore à ses véhicules hybrides.

Plusieurs nouveaux modèles électriques sont à prévoir dans les prochains mois.

Le constructeur Toyota se trouve actuellement dans une course à l’électrification. Bien que le géant nippon ait été un pionnier dans ce domaine avec la Prius et tous les véhicules hybrides qui ont suivi, le constructeur doit malheureusement constater qu’il est en retard sur les leaders de la propulsion électrique.

Or, la marque nipponne a l’intention de tripler sa production de véhicules électriques en 2025, par rapport aux 190 000 unités qu’elle entend assembler l’an prochain. C’est ce qui ressort d’un article publié sur Nikkei Asia. C’est donc de dire qu’en 2025, Toyota va produire pas moins de 600 000 véhicules électriques, une offensive clairement orientée à ses rivaux américains et chinois que sont respectivement Tesla et BYD.

Il s’agit d’une très forte augmentation de la cadence de production puisqu’en 2022, Toyota a seulement écoulé 24 000 unités à l’échelle mondiale.

En plus des futurs modèles de la gamme bZ (pour Beyond Zero), Toyota prévoit l’arrivée d’une camionnette Hilux purement électrique en Asie, tandis que d’autres modèles à vocation utilitaires devraient voir le jour au cours des prochains mois. D’ailleurs, la division luxueuse Lexus sera également mise à contribution, notamment par l’ajout d’une variante purement électrique de la berline ES, un modèle qui sera tout d’abord introduit sur le marché nippon.

L’ajout d’une usine de production de batteries aux États-Unis sera également bénéfique pour les chiffres de ventes, car celle-ci serait prévue pour 2025 aussi. Qui plus est, Toyota serait actuellement en pourparlers avec les fournisseurs de batteries CATL et le constructeur chinois BYD afin d’accéder au producteur sud-coréen LG Energy Solution.

À compter de 2026, il faut s’attendre à voir apparaître d’autres nouveaux modèles électriques qui seront basés sur une nouvelle plateforme dédiée à l’énergie électrique. Toyota a après tout l’intention d’écouler pas moins de 3,5 millions de VÉ en 2030.

En revanche, Toyota et Lexus n’ont pas l’intention d’abandonner les autres options de propulsion hybride, ne serait-ce que pour garder une mainmise sur ses parts de marché mondiales.