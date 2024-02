Toyota travaille encore sur des moteurs à essence; le président croit que les VÉ ne dépasseront pas 30% de part de marché

Le constructeur planifie continuer de vendre des modèles alimentés à l’essence pour le moment.

Akio Toyoda dit que les motorisations à l’essence, hybrides et à l’hydrogène vont couvrir 70% du marché.

Le président dit aussi qu’abandonner les véhicules à combustion pourrait mener à des pertes d’emploi importantes.

Toyota est souvent critiqué pour son retard dans le domaine des véhicules électriques, n’ayant qu’un seul modèle entièrement électrique à offrir à ses clients nord-américains, et il ne semble pas que l’entreprise soit disposée à changer cette situation.

En effet, le président et ancien PDG du constructeur automobile, Akio Toyoda, a déclaré lors d’un récent discours que Toyota irait de l’avant avec un nouveau projet majeur de moteur à essence, confirmant les commentaires qu’il avait faits plus tôt, à savoir que l’entreprise continuerait à développer de nouveaux moteurs à combustion interne.

Cette déclaration est surprenante car presque tous les autres acteurs de l’industrie automobile ont annoncé leur intention de concentrer leurs efforts sur les véhicules électriques ou même d’abandonner complètement les moteurs à combustion d’ici le milieu de la prochaine décennie.

En outre, le dirigeant estime que les véhicules électriques à batterie n’atteindront jamais qu’une part de marché de 30 %, laissant 70 % à d’autres types de véhicules, tels que les modèles traditionnels à combustion, les hybrides et ceux équipés d’une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène.

En outre, les moteurs brulant de l’hydrogène, une technologie récemment testée par Toyota dans une voiture de course Corolla, ont été mentionnés comme une autre voie que le constructeur automobile pourrait vouloir explorer dans les années à venir.

Selon M. Toyoda, l’un des principaux facteurs limitants qui empêchera les VÉ de devenir la seule solution pour atteindre la neutralité carbone dans l’industrie automobile est le manque d’infrastructures de recharge, en particulier dans les pays en développement.

En effet, il a rappelé aux chefs d’entreprise présents lors de son discours qu’il y a encore un milliard de personnes qui n’ont pas accès à l’électricité dans le monde, et que la plupart d’entre elles vivent dans des régions où Toyota jouit d’une popularité enviable, telles que l’Afrique et le Moyen-Orient.

Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi Toyota ne veut pas se lancer entièrement dans les véhicules électriques et préfère une approche plus diversifiée.

Une autre raison invoquée par le dirigeant est que passer complètement aux VÉ pourrait entraîner d’importantes pertes d’emplois dans l’industrie automobile, tant au sein de l’entreprise que du côté des fournisseurs. Parlant de fournisseurs, M. Toyoda a déclaré que nombre d’entre eux, spécialisés dans la fabrication de pièces de moteur, ont déjà du mal à obtenir des prêts d’institutions financières, car les VÉ sont perçus par plusieurs comme la seule voie possible dans l’industrie automobile.

Il sera intéressant de voir si Toyota prend la bonne décision en conservant les moteurs à combustion le plus longtemps possible dans son arsenal ou si elle est en passe de perdre son titre de plus grand constructeur automobile au monde.

