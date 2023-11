Toyota Tacoma 2024: on ne s’ennuiera pas du moteur V6

Pour 2024, Toyota débarque avec une nouvelle génération de sa camionnette intermédiaire: le Tacoma.

Le moteur V6 est remplacé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 L.

Une version hybride verra le jour un peu plus tard l’année prochaine.

Le Tacoma 2024 est offert à partir de 46 950 $.

Il y a de ça quelques années, on prédisait la mort du segment des camionnettes intermédiaires. Les constructeurs leur donnaient peu d’amour et leur prix avoisinait celui des camionnettes de grand format, ce qui les rendait peu attrayantes pour les consommateurs. Et tout d’un coup, le vent a tourné et le segment a repris vie. En 2023, Chevrolet et GMC ont respectivement renouvelé leur Colorado et Canyon. Pour 2024, Ford arrive avec une nouvelle génération du Ranger et il en est de même pour Toyota et son Tacoma. En deux ans, le Nissan Frontier est passé du statut du produit le plus récent et moderne du segment au statut du produit le plus vieux. En un claquement de doigts, il a pris tout un coup de vieux.

Le Toyota Tacoma 2024 arrivera chez les concessionnaires du Québec au tout début de l’année prochaine. Cet automne, Écolo Auto a eu un accès privilégié à une unité de préproduction que nous avons mise à l’essai en banlieue de Toronto. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions du Toyota Tacoma 2024.

Au revoir, moteur V6!

Sur le plan mécanique, Toyota a fait table rase avec le Tacoma. On a tout effacé et on a recommencé. Oubliez donc l’ancien moteur V6. Avec la nouvelle génération de sa camionnette intermédiaire, Toyota propose désormais un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,4 L. Ce dernier déploie une puissance de 278 chevaux et un couple de 317 lb-pi. Le tout est jumelé à une transmission automatique à huit rapports. C’est précisément cette version, avec l’ensemble TRD Off-Road, que nous avons conduite. Ce moteur est puissant et le couple est généreux. D’emblée, nous l’admettons, nous avions certaines appréhensions face à un moteur à quatre cylindres dans une camionnette de ce format. Au fil des kilomètres, nous avons été en mesure de constater que cette motorisation était beaucoup plus intéressante, efficace et agréable que celle proposée chez General Motors. Qui plus est, la sonorité est meilleure. Bref, notre conclusion est fort simple: on ne s’ennuiera pas du moteur V6. Rudimentaire et archaïque, il était certainement à l’épreuve de tout. Or, évoluer ne fait pas de tort.

Sachez aussi que cette mécanique est disponible avec la boîte manuelle à six rapports. Les puristes seront ravis bien que seulement une poignée d’acheteurs optaient pour cette transmission avec l’ancienne génération du modèle.

L’arrivée du Tacoma de nouvelle génération marque aussi l’arrivée de la technologie hybride. C’est une première dans le segment des camionnettes intermédiaires. Il faudra patienter jusqu’au printemps prochain pour voir les premières unités arriver sur notre marché. Essentiellement, on retrouve le même moteur turbocompressé à quatre cylindres. Lui sont greffés un petit moteur électrique ainsi qu’une batterie de 1,87 kWh. Le tout permet de déployer une puissance de 326 et un couple de 465 lb-pi. Ça promet d’être fort intéressant.

Non seulement le Tacoma est le seul à offrir l’hybride dans le segment, mais il est aussi le seul à proposer la boîte manuelle. L’art de se distinguer. C’est réussi.

Au terme d’un essai d’une centaine de kilomètres au volant du Toyota Tacoma 2024, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 11,8 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada n’a pas encore dévoilé les cotes officielles. Le constructeur annonce une cote de 11,8 L/100 kilomètres pour une version TRD Off-Road en conduite combinée. Pour une version SR5, la cote diminue à 11,2 L/100 kilomètres. Pour l’heure, les cotes de la version hybride ne sont pas encore connues.

Cabine double, 5 ou 6 pieds

Pour le marché canadien, Toyota ne propose que la configuration à cabine double. D’ailleurs, elle est certainement la plus pratique et la plus populaire. Cela dit, les consommateurs ont le choix entre une caisse de 5 ou 6 pieds de long.

Mentionnons que la capacité de remorquage du Tacoma 2024 est plafonnée à 6400 livres, ce qui est légèrement inférieur à ce que propose la concurrence. Cela étant dit, si vous avez réellement besoin de remorquer une charge de 7000 livres, il nous apparaît évident que vous serez mieux servi par une camionnette de grand format. Elle le fera certainement plus aisément. Il n’est pas rare de voir des utilisateurs du Tacoma être des adeptes de plein air, par exemple. Ainsi, pour tirer une roulotte ou encore une embarcation nautique de petit format, il sera en mesure d’exécuter la tâche sans l’ombre d’un doute.

Le Toyota Tacoma 2024 est offert à partir de 46 950 $ pour une version d’entrée de gamme SR5. Pour une version TRD Off-Road Premium, vous paierez 58 350 $.

À bord

La cabine de l’ancien Tacoma était une véritable lacune. Elle était mal insonorisée, ce qui devenait désagréable au fil des kilomètres. Qui plus est, la position de conduite était loin d’être optimale. On avait carrément l’impression d’être assis sur le plancher de la cabine. Sur le plan technique et mécanique, le Tacoma a fait un bond vers l’avant de 25 ans. Même chose pour l’habitacle. Les sièges sont beaucoup plus confortables et la cabine est mieux insonorisée, ce qui rend les trajets nettement moins pénibles.

En bref

Introduit en 2015, le Toyota Tacoma brillait par sa durabilité et sa grande fiabilité. Hélas, certaines lacunes ergonomiques le rendaient moins intéressant. Une chose est certaine,avec la quatrième génération du modèle, Toyota a réalisé du très bon boulot. Le rendement de la mécanique turbocompressé est appréciable et on ne s’ennuie pas de l’ancien moteur V6. Et la version hybride s’annonce prometteuse. Avec une cabine mieux isolée et une position de conduite nettement plus adaptée, le nouveau Tacoma est très convaincant. Hélas, il ne sera pas moins attrayant pour les voleurs auprès desquels il restera assurément très populaire.