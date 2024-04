Toyota se met en mode safari avec le concept Landscape du multisegment Crown

Toyota soulève et renforce la Crown.

Cette Crown est prête à partir à l’aventure.

Le dernier constructeur automobile en date à se lancer dans le safari est Toyota. Porsche et Lamborghini ne sont que deux des constructeurs les plus connus à avoir surélevé leurs voitures de sport pour les rendre aptes à affronter les routes les plus accidentées. Aujourd’hui, Toyota se joint à la fête avec la Crown Landscape.

La Toyota Crown Landscape commence par une surélévation de 25 mm pour augmenter la garde au sol. Toyota l’équipe de gros pneus tout-terrain aux flancs généreux et à la bande de roulement agressive pour s’assurer que les capacités sont bien réelles et pas seulement esthétiques.

De nouvelles jantes très robustes complètent l’ensemble. Elles sont dotées d’un logo en forme de couronne au centre, exclusif à ce modèle.

On ne peut pas faire du tout-terrain sans revêtement en plastique, c’est pourquoi Toyota a ajouté d’épais élargissements d’ailes et des panneaux en plastique supplémentaires le long des portes. Ils sont peints en noir Gori Gori, qui complète la peinture Urban Khaki exclusive à ce modèle.

Toyota montre des bavettes rouges de style rallye et un nouveau feu antibrouillard arrière. La Crown Landscape sera également équipée d’un attelage de remorquage qui, selon Toyota, permet d’emmener une caravane en plein air.

Pour finir, la Crown Landscape reçoit des badges gravés au laser sur le tableau de bord et une nouvelle galerie de toit. La puissance est fournie par la chaîne cinématique Hybrid Max de 2,4 litres de la Crown, ce qui signifie 340 ch et la transmission intégrale.

La Crown Landscape est réservée au Japon, du moins pour l’instant. Mais cette évolution du modèle vendu ici sous le nom de Crown (chez nous, c’est la Crown Crossover) serait l’une des choses les plus intéressantes que Toyota ait vendues ici depuis qu’elle a lancé la Corolla GR. Et elle se vendrait probablement beaucoup plus aussi…