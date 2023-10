Toyota Prius GRMN : Une variante de production axée sur la performance à l’horizon?

Selon certaines rumeurs, Toyota travaillerait sur une version de production de sa Prius GRMN axée sur la performance, basée sur des spéculations récentes entourant le modèle à venir.

La Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, actuellement un concept, laisse entrevoir une version de production de la Prius haute performance.

La possible Prius GRMN pourrait bénéficier d’une puissance et de renforts structurels accrus.

La marque Gazoo Racing de Toyota continue de s’étendre, offrant divers niveaux de performance et d’améliorations.

Une récente rumeur suggère que Toyota se prépare à introduire une variante de production haute performance de sa célèbre voiture hybride, la Prius. Il y a quelques mois, le géant de l’automobile a présenté la 24h Le Mans Centennial GR Edition, une voiture concept qui a depuis suscité des discussions sur un modèle de production appelé Prius GRMN.

Bien que ce nouveau modèle demeure entouré de mystère, des rapports en provenance du Japon suggèrent qu’il pourrait s’inspirer de la version Prius Prime, évoquant une configuration hybride rechargeable. Le modèle Prime actuel affiche 220 chevaux, ce qui est déjà une nette amélioration par rapport à sa version précédente. Cependant, pour que la Prius GRMN soit à la hauteur du nom qu’elle porte, une augmentation de puissance serait nécessaire. Bien que les chiffres du couple ne soient pas encore connus, on s’attend tout autant à ce qu’il dépasse les 139 livres-pied de la Prius Prime traditionnelle.

Fait intéressant, Toyota semble contourner la variante GR intermédiaire pour aller directement à la GRMN. Ce n’est cepdendant pas sans précédent ; Toyota avait précédemment lancé la Yaris avec la marque GRMN sans introduire d’abord une version GR. La marque Gazoo Racing, sous laquelle la GRMN est classée, compte plusieurs niveaux de produits, commençant par le GR Sport axé principalement sur l’esthétique.

De plus, Best Car, le blog derrière les rumeurs, suggère que la Prius GRMN pourrait bénéficier de diverses autres améliorations, pas seulement limitées au groupe motopropulseur. Les modifications pourraient inclure des changements apportés à la carrosserie, des freins améliorés, des ajustements de la suspension et peut-être même une rigidité structurelle accrue.

Bien que de nombreux détails restent spéculatifs, notamment si le modèle sera équipé d’une traction intégrale, ce qui est évident, c’est l’engagement continu de Toyota à élargir sa gamme Gazoo Racing. La date de commercialisation de la Prius GRMN, si elle existe, reste incertaine, d’autant plus que la Prius de cinquième génération est relativement récente sur le marché.