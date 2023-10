Toyota planche déjà sur une camionnette électrique

Le marché thaïlandais raffolle des camionnettes comme le Toyota Hilux.

Le nouveau Tacoma 2024 propose une mécanique hybride.

Le développement du Hilux électrique est en branle.

Même si Toyota a l’intention de surprendre les amateurs de performance électrique à Tokyo dans quelques jours, ça ne veut pas dire qu’il ne planche pas sur d’autres projets connexes. L’un de ces projets concerne justement un autre type de véhicule qui n’a rien à voir avec le coupé de performance (FT-Se) ou le multisegment (FT-3e) prévu pour l’exposition de la capitale nipponne.

En effet, Toyota doit également songer à son public qui affectionne particulièrement ses camionnettes, notamment le Hilux qui est en quelque sorte un cousin éloigné du Tacoma vendu en Amérique du Nord. Remarquez, les deux modèles ne sont pas aussi semblables que le Ranger chez Ford qui est une variante légèrement modifiée pour le continent nord-américain.

Eh bien, il semble que le développement de la toute première camionnette 100 % électrique est déjà en branle puisqu’un prototype du pickup électrifié a été aperçu en Australie, un endroit assez rude pour tester les véhicules. Rappelons que le prototype HiLux BEV a été présenté au mois de décembre 2022, lors des 60 ans de Toyota sur le marché thaïlandais, le quatrième en importance dans le monde pour la force de production de Toyota.

D’ailleurs, le petit camion Hilux est toujours l’un des meneurs au chapitre des ventes en Thaïlande et ce n’est pas tout, car le pays asiatique est également reconnu pour l’appétit de ses automobilistes pour les véhicules électriques. Le développement d’une camionnette entièrement électrique semble idéal pour ce coin du globe.

Or, pour garder une part de marché favorable en Amérique du Nord, Toyota se doit de préparer l’électrification complète de ses deux modèles équipés d’une boîte de chargement : le Tacoma et le Tundra. Sur le continent, le marché du pickup électrique est en train d’exploser avec le Rivian R1T, le Ford F-150 Lightning, le GMC Hummer Camion et les autres qui ont déjà été annoncés : Chevrolet Silverado EV, Ram 1500 REV, Tesla Cybertruck, etc.

Le prototype envoyé en Australie est retourné en Thaïlande pour la suite des choses dans la conception de cette première camionnette électrique signée Toyota. À la lumière de ces premiers tests, il est permis de croire que le reste du monde recevra le Toyota Hilux électrique avant que le tandem Tacoma/Tundra soit lui aussi transformé pour l’électrification globale de la flotte du constructeur. Autrement dit, ce n’est pas demain la veille qu’on verra un pickup Toyota électrique en Amérique du Nord.

Avant ce passage obligé, le constructeur va pousser plus fort sur la technologie hybride déjà implantée à bord du Tundra et qui se retrouvera très bientôt sous le capot du tout nouveau Tacoma 2024.