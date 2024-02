Toyota investit 1.3 milliards $ dans son usine du Kentucky pour des « efforts d’électrification »

La compagnie utilisera cet investissement pour construire des batteries et un VUS électrique à trois rangées de sièges.

Nous ne savons pas encore si ce futur VÉ sera aussi offert par Subaru.

L’installation au Kentucky est la plus grande de Toyota à travers le monde.

Toyota a annoncé un nouvel investissement dans ses efforts d’électrification en Amérique du Nord, cette fois-ci ciblant son usine d’assemblage de Georgetown, dans le Kentucky.

Le constructeur s’est en effet engagé à consacrer 1,3 milliard de dollars aux « futurs efforts d’électrification », dont une partie servira à mettre en place une nouvelle ligne d’assemblage de batteries dans ce qui est la plus grande usine de fabrication de Toyota au monde.

Les cellules de ces batteries seront produites dans la nouvelle usine de batteries du constructeur, actuellement en cours de construction à Liberty, en Caroline du Nord, fruit d’un investissement de 13,9 milliards de dollars.

En outre, Toyota a ajouté 8 milliards de dollars à cette usine de Caroline du Nord en octobre dernier pour faire passer le nombre de lignes de production de 2 à 10, avant même que les premières cellules de batterie aient été fabriquées à cet endroit.

Une autre partie de l’investissement de 1,3 milliard de dollars dans l’usine du Kentucky pourrait être utilisée pour la production d’un futur VUS électrique à trois rangées de sièges, annoncé en mai de l’année dernière.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas encore si Subaru commercialisera une version rebadgée de ce futur modèle comme elle le fait avec l’actuel bZ4X / Solterra, mais si c’est le cas, on peut s’attendre à ce qu’il soit fabriqué par Toyota aux côtés de sa propre version, qui est appelée bZ5X de façon non-officielle étant donné sa relation attendue avec le bZ4X en termes de taille et de prix.

D’autres projets pourraient également bénéficier de ce dernier investissement, Toyota n’ayant pas été très précis dans son annonce.

Actuellement, Toyota Motor Manufacturing Kentucky emploie 9 400 personnes et fabrique les Camry, Camry Hybrid, RAV4 Hybrid et la Lexus ES, dont la production sera entièrement délocalisée au Japon en 2025. En outre, l’usine de Georgetown fabrique également des moteurs à quatre et six cylindres pour les modèles Toyota et Lexus.

Source : Automotive News