Toyota Highlander 2024 disponible à partir de 46 550 $

Vous êtes à la recherche d’un VUS intermédiaire à trois rangées fiable, efficace et spacieux ? Le Toyota Highlander devrait certainement figurer sur votre liste. Pour l’année-modèle 2024, le Highlander revient avec quelques ajustements, car il a été complètement revu pour l’année-modèle 2023.

Depuis l’année dernière, le Highlander est proposé avec un choix de deux groupes motopropulseurs à transmission intégrale. Le Highlander de série est équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres jumelé à une transmission automatique à 8 rapports et au système de traction intégrale à couple dynamique de Toyota. Le Highlander hybride est doté du célèbre système hybride synergétique de Toyota, qui comprend un moteur quatre cylindres de 2,5 litres, deux moteurs électriques et une transmission à variation continue contrôlée électroniquement. Ce système hybride offre un rendement énergétique exceptionnel et beaucoup de puissance, et comprend un système de traction intégrale à commande électronique.

L’habitacle est extrêmement spacieux et confortable. Il est disponible en configurations 7 et 8 passagers, avec un accès facile aux trois rangées. Les sièges de la deuxième rangée peuvent être soit une banquette rabattable divisée 60/40, soit des fauteuils capitaines confortables. Et lorsque vous devez transporter du matériel, le Highlander offre un espace impressionnant de 2 387 litres derrière la première rangée. Il est également équipé du système multimédia Toyota qui s’intègre parfaitement à Apple CarPlay et Android Auto et offre une interface intuitive qui peut être contrôlée par le toucher, la voix et les gestes.

Comme toujours, Toyota donne la priorité à la sécurité, et le Highlander ne fait pas exception. Il est équipé du système Toyota Safety Sense 2.5+ et du système de sécurité Toyota Star, ce qui garantit que vous disposez des dernières technologies en matière de sécurité pour vous protéger, vous et vos passagers.

Les points forts pour 2024 sont les suivants :

Édition Nightshade pour le Highlander hybride : L’une des caractéristiques marquantes pour 2024 est l’introduction de l’édition Nightshade pour le Highlander hybride. Cet ensemble de style sophistiqué ajoute une touche d’élégance au Highlander hybride déjà très élégant.

Portillon électrique pratique : Les modèles Highlander XLE, Highlander XSE et Highlander hybride XLE sont désormais équipés d’un portillon électrique doté d’un capteur de coup de pied pour un fonctionnement mains libres. Cette caractéristique pratique vous permet d’accéder à l’espace de chargement sans avoir à chercher vos clés ou à toucher le véhicule.

Système audio amélioré : Le Highlander XSE bénéficie d’une mise à niveau audio avec un système audio JBL haut de gamme et un écran tactile plus grand. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique préférée et de vos balados avec une qualité sonore exceptionnelle.

Avec dix qualités différentes, y compris des options à essence et hybrides, le Toyota Highlander 2024 offre un large éventail de choix pour répondre à vos préférences et à vos besoins. Que vous recherchiez un VUS familial pratique ou un véhicule plus luxueux, le Highlander a tout ce qu’il vous faut.

Le Toyota Highlander 2024 commence à un PDSF attrayant de 46 550 $ pour la version d’entrée de gamme LE. Il est livré avec un système audio Toyota Display à écran tactile de 8 pouces avec six haut-parleurs, ainsi que le système multimédia Toyota qui offre des services tels que Service Connect, Safety Connect et Remote Connect. De plus, ce modèle à huit places est doté de commodités telles que des sièges de deuxième rangée rabattables séparément (60/40), des sièges avant chauffants, un écran multi-information de 7 pouces, la climatisation bizone, des jantes en alliage de 18 pouces, le mode Multi-Terrain, des phares à DEL, une caméra de recul et un hayon à commande électrique pratique.

– Highlander XLE : À partir de 49 450 $, ce niveau de finition s’ajoute à la LE avec des jantes en alliage de 18 po, un toit ouvrant électrique, des phares antibrouillard à DEL, un volant chauffant, la recharge sans fil pour les téléphones intelligents, et plus encore. Elle comprend également un hayon électrique activé par un capteur de coup de pied pour une utilisation mains libres.

– Highlander XSE : affiché à 53 150 $, le XSE ajoute une touche plus sportive au Highlander avec une suspension sport, des jantes en alliage noir de 20 po, des éléments de style uniques et un système audio ambiophonique JBL Premium de 1 200 watts doté d’un écran tactile de 12,3 po.

– Highlander Limited : À partir de 54 790 $, le modèle Limited porte le luxe à un niveau supérieur avec des caractéristiques telles qu’un toit ouvrant panoramique, des phares à DEL de première qualité, une sellerie garnie de cuir, des sièges avant chauffants et ventilés, un écran multi-information de 12,3 pouces plus grand, et plus encore. Il est également équipé d’un hayon électrique activé par un capteur de coup de pied.

– Highlander Platinum : Le Highlander Platinum, le modèle haut de gamme, se vend à partir de 57 110 $. Il comprend des caractéristiques de design extérieur uniques de qualité platine, un affichage tête haute, un rétroviseur à affichage numérique et des fauteuils capitaines chauffants à la deuxième rangée pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes.

Pour ceux qui sont intéressés par les options hybrides, voici quelques niveaux de finition supplémentaires :

– Highlander hybride XLE : À partir de 52 450 $, le XLE hybride offre des caractéristiques avancées telles qu’un volant chauffant, un toit ouvrant électrique, la recharge sans fil et un système antivol. Il comprend aussi désormais le hayon électrique activé par un capteur de coup de pied.

– Highlander hybride XLE Nightshade Édition : proposée à 54 020 $, cette nouvelle configuration pour 2024 ajoute un élégant ensemble Nightshade au niveau de finition XLE, lui conférant une apparence unique et sophistiquée à l’intérieur comme à l’extérieur.

– Highlander hybride Limited : À partir de 57 790 $, le modèle hybride Limited est doté d’une foule d’équipements haut de gamme, notamment le système audio ambiophonique JBL Premium de 1 200 watts avec écran tactile de 12,3 pouces, les fauteuils capitaines de la deuxième rangée, et plus encore. Il est également équipé d’un hayon électrique activé par un capteur de coup de pied.

– Highlander hybride Platinum : Le niveau de finition le plus élevé de la gamme hybride, le Highlander hybride Platinum, est proposé à 59 660 $. Il comprend des caractéristiques de design extérieur uniques de qualité platine, un affichage tête haute, un rétroviseur à affichage numérique et des fauteuils capitaines chauffants à la deuxième rangée pouvant accueillir 7 personnes.

Les Toyota Highlander et Highlander hybride 2024 sont maintenant disponibles chez les concessionnaires Toyota du Canada. Ne manquez pas votre chance de découvrir le mélange parfait de style, de performance et de technologie dans le Toyota Highlander 2024.