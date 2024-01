Toyota GR86 2024: ajout d’une version Trueno et hausse de prix de 760$

Tel qu’annoncé par Toyota en juin 2023, le constructeur japonais ajoute notamment une version Trueno pour sa GR86 en 2024. En ce début d’année, le constructeur mentionne tous les détails concernant la Toyota GR86 2024.

La Toyota GR86 2024 est offerte à partir de 32 350 $.

Elle est animée par un moteur à quatre cylindres à plat qui développe 228 chevaux.

L’édition Trueno sera produite à seulement 50 exemplaires pour 2024 au Canada.

Rendant hommage à la légendaire AE86 Sprinter Trueno, l’édition Trueno de la GR86 2024 se démarque notamment par son habillage comme on peut le constater en jeter un coup d’oeil aux photos. Elle se distingue par son capot recouvert en noir, ses bandes décoratives noires, ses écussons, son béquet et ses jantes de 18 pouces au fini métallisé qui lui sont exclusives. Également, elle hérite de freins Brembo et d’amortisseurs Sachs hautes performances afin d’accroître son niveau de sportivité et faire honneur à son ancêtre. Pour le Canada, seulement 50 exemplaires de la GR86 2024 édition Trueno seront produtis.

Parmi les nouveautés pour l’année 2024, mentionnons aussi que les modèles dotés de la transmission manuelle auront droit à la suite de sécurité active. Auparavant, cette dernière était réservée aux modèles munis d’une transmission automatique. Cet ensemble de sécurité inclut une caméra stéréo qui a pour mission de surveiller la route. Il comprend aussi les fonctions suivantes: le freinage précollision, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de sortie de voie, l’alerte de louvoiement, l’alerte de démarrage du véhicule qui précède de même que les phares de route automatiques

Pour 2024, la Toyota GR86 ne subit pas de changement sur le plan mécanique. Elle continue d’être animée par un moteur atmosphérique à plat à quatre cylindres de 2,4 L. Celui-ci développe une puissance 228 chevaux et un couple de 184 lb-pi. Les acheteurs ont le choix entre une transmission manuelle à six rapports ou une boite automatique comptant autant de rapports.

La Toyota GR86 2024 voit son prix être légèrement majoré par rapport au millésimé précédent. En effet, son prix de base passe de 31 490 à 32 350 $, ce qui représente une hausse de 760 $.

Voici l’ensemble des versions proposées pour 2024: GR86 MT (32 350 $), GR86 AT (34 350 $), GR86 Premium MT (35 350 $), GR86 Premium AT (37 350 $) et GR86 Édition TRUENO MT (39 150 $).

Rappelons que la Toyota GR86 2024 fait partie sous-famille Gazoo Racing du constructeur japonais dont font aussi partie les GR Supra 2024 et GR Corolla 2024.