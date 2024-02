Toyota et Lexus en tête du classement de JD Power Canada ALG pour la valeur résiduelle pour une quatrième fois

Ce classement remet des distinctions aux marques et à des modèles individuels.

Toyota est au sommet des marques généralistes depuis cinq ans et Lexus est au sommet des marques de luxe depuis quatre ans.

La valeur résiduelle est calculée après quatre ans pour les modèles généralistes et trois ans pour les modèles de luxe.

JD Power Canada ALG a annoncé les gagnants de son classement des valeurs résiduelles pour 2024, une liste qui ne présente pas de grandes surprises.

En effet, la plupart des véhicules mis en avant par cette étude étaient également présents sur la liste l’année dernière, et même depuis plusieurs années dans certains cas.

Comme pour les cinq dernières années consécutives, Toyota a été sélectionnée comme la meilleure marque dans le segment des marques grand-public, où la valeur résiduelle est projetée sur quatre ans, grâce à neuf de ses modèles qui se sont hissés au sommet de leur catégorie.

Lexus, la marque de luxe de Toyota, occupe la première place du classement des constructeurs automobiles haut de gamme, comme elle l’a fait au cours des quatre dernières années. Dans ce segment, la valeur résiduelle est calculée sur trois ans, car les acheteurs de véhicules de luxe ont tendance à changer de véhicule plus souvent.

Comme mentionné précédemment, certains modèles sont des habitués du classement des valeurs résiduelles, comme la Toyota Tundra, qui est la camionnette légère la mieux classée depuis la publication du premier classement en 2009, ou la Subaru WRX, qui est en tête de la catégorie des voitures sportives depuis maintenant neuf ans.

La constance de la qualité et des prix est la clé du maintien d’une bonne valeur résiduelle dans l’industrie automobile, ce que Toyota, Lexus et General Motors font très bien, selon JD Power Canada ALG.

En parlant du plus grand constructeur automobile américain, GM a vu quatre de ses modèles se hisser au sommet de leurs catégories respectives, à savoir la Chevrolet Corvette, le Cadillac Lyriq, le Chevrolet Silverado 3500 HD et le GMC Savanna.

Pour déterminer quels véhicules sont susceptibles de conserver la plus grande proportion de leur PDSF d’origine après trois ou quatre ans, JD Power Canada ALG examine des facteurs tels que la fiabilité, la qualité de construction, la consommation de carburant, les options et l’équipement, ainsi que les tendances générales de l’industrie et de l’économie.

Voici donc la liste de tous les gagnants dans les 28 catégories, en commençant par les berlines et les coupés :

Voiture compacte : Toyota Corolla

Voiture compacte haut de gamme : Lexus IS

Voiture sportive compacte haut de gamme : Nissan Z

Voiture sportive : Subaru WRX

Petite voiture haut de gamme : Audi A3

Voiture intermédiaire : Toyota Camry

Voiture intermédiaire haut de gamme : BMW Série 5

Voiture intermédiaire premium et sportive : Chevrolet Corvette

Grande voiture haut de gamme : Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes

Voici le classement des VUS :

Micro VUS : Hyundai Kona

Petit VUS : Subaru Crosstrek

Petit VUS Haut de gamme : Audi Q3

VUS compact : Toyota RAV4

VUS compact haut de gamme : Mercedes-Benz GLB

VUS intermédiaire à 2 rangées : Honda Passport

VUS intermédiaire haut de gamme à 2 rangées : Range Rover Velar

VUS intermédiaire à 3 rangées : Toyota Grand Highlander

VUS intermédiaire haut de gamme à 3 rangées : Acura MDX

Grand VUS : Toyota Sequoia

Grand VUS haut de gamme : Lexus LX

Véhicule utilitaire tout-terrain : Toyota 4Runner

Enfin, voici la liste des véhicules électriques, des camionnettes et des fourgonnettes :

– Véhicule électrique grand public : Ford F-150 Lightning

– Véhicule électrique haut de gamme : Cadillac Lyriq

– Pick-up de taille moyenne : Toyota Tacoma

– Grand pick-up léger : Toyota Tundra

– Grand pick-up lourd : Chevrolet Silverado 3500 HD

– Minifourgonnette : Toyota Sienna

– Fourgonnette commerciale : GMC Savanna

Il est intéressant de noter que les mêmes classements effectués par JD Power aux États-Unis révèlent un nombre surprenant de différences entre les deux marchés nord-américains.

En effet, dans le classement américain, la Honda Civic bat la Toyota Corolla, la Toyota GR Supra bat la Nissan Z, l’Acura Integra bat l’Audi A3, la Honda Accord bat la Toyota Camry, et la Jaguar XF bat la BMW Série 5 dans les catégories berline et coupé.

En ce qui concerne les VUS, le Chevrolet Trax bat le Hyundai Kona, le Range Rover Evoque bat l’Audi Q3, le Honda CR-V bat le Toyota RAV4, le Lexus NX bat le Mercedes-Benz GLB, le Lexus RX bat le Range Rover Velar, le Kia Telluride bat le Toyota Grand Highlander, le Land Rover Discovery bat l’Acura MDX, le Jeep Wagoneer bat le Toyota Sequoia, et le Jeep Wrangler bat le Toyota 4Runner.

Enfin, le Tesla Model Y bat le Cadillac Lyriq, le GMC Sierra 3500 HD bat son jumeau, le Chevrolet Silverado 3500 HD, et le Ram ProMaster bat le GMC Savanna.