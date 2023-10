Toyota et Idemitsu collaborent sur le développement d’une batterie solide de 994 kilomètres

Toyota s’associe à Idemitsu Kosan pour faire avancer la technologie des batteries à électrolytes solides, visant une production de masse d’ici 2027-2028.

Toyota Motor Corp. a annoncé un partenariat significatif avec le titan pétrochimique japonais, Idemitsu Kosan, ciblant la commercialisation de la technologie avancée des batteries à électrolytes solides entre 2027 et 2028. Cette collaboration vise à ouvrir la voie à une production de masse à grande échelle de ces batteries, considérées comme essentielles dans l’évolution des véhicules électriques (VÉ).

Les batteries entièrement solides diffèrent des batteries lithium-ion à électrolyte liquide traditionnelles. Elles utilisent un électrolyte semblable à de la céramique, offrant de nombreux avantages : elles ont une plus grande densité énergétique, se chargent plus rapidement et sont généralement considérées comme plus sécuritaires. Ces batteries sont particulièrement avantageuses pour les véhicules plus grands comme les VUS, mais offrent également des avantages importants pour les voitures de sport.

Ce développement de batterie s’aligne avec l’objectif ambitieux de Toyota de vendre 3,5 millions de VÉ dans le monde d’ici 2030, sous les marques Toyota et Lexus. La société prévoit de lancer deux versions de la batterie entièrement solide. La première, prévue pour la période 2027-2028, vise une autonomie dépassant 994 kilomètres et devrait se charger de 10% à 80% en environ 10 minutes. La seconde version, qui sera introduite à une date ultérieure non précisée, devrait offrir une autonomie dépassant les 1 192 kilomètres.

Les deux entreprises ne sont pas nouvelles dans ce domaine. Idemitsu a commencé ses travaux de recherche sur les batteries à électrolytes solides en 2001, tandis que Toyota a lancé les siens en 2006. Leurs efforts conjugués se concentreront désormais sur les batterie à électrolytes solides au sulfure, connus pour leur haute capacité énergétique, leur puissance de sortie et leur adaptabilité à la production de masse.

Un groupe de travail dédié composé de dizaines de membres a été formé pour superviser le développement. Ce groupe suivra une feuille de route en trois phases, aboutissant à la commercialisation prévue en 2027-2028. Idemitsu est déjà en train de construire une grande usine pilote pour les électrolytes solides au sulfure, signalant la gravité de leur engagement. Les deux entreprises sont optimistes quant au potentiel mondial de ces batteries et travaillent assidûment pour garantir le succès de la technologie.