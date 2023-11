Toyota dévoilera le VUS Crown pour le marché Nord-Américain le 14 novembre

Ce modèle rejoindra la berline Crown en tant que multisegment haut de gamme.

Nous savons qu’une des mécaniques offertes sera un système hybride traditionnel.

Il semble fortement basé sur le Crown Estate Concept qui a été dévoilé au Japon en 2022.

Toyota a publié une nouvelle image de la version nord-américaine du VUS Crown, un nouveau multisegment haut de gamme qui sera officiellement lancé le 14 novembre au L.A. Auto Show.

D’après cette nouvelle image et un autre aperçu diffusé il y a quelques semaines, ce modèle devrait être très similaire au Crown Estate Concept présenté au Japon en juillet 2022.

Cela signifie que le futur VUS Crown, qui devrait être lancé au Canada au début de l’année 2024, pourrait se situer juste en dessous du Highlander et légèrement au-dessus du Venza en termes de taille.

En parlant du Venza, il semble que le nouveau VUS Crown sera assez similaire dans son concept puisque les deux sont des multisegments hybrides de taille moyenne à cinq passagers. Toyota n’a rien dit à ce sujet, mais il ne serait pas trop surprenant que le constructeur décide d’abandonner le Venza si le VUS Crown est un succès.

Bien sûr, le nouveau modèle sera probablement plus cher que le Venza puisqu’il sera le pendant de l’actuelle berline Crown qui a succédé à l’Avalon, la plaçant au sommet de la gamme du constructeur en Amérique du Nord, à l’exception du futur Land Cruiser.

En termes de design, l’arrière présente une barre lumineuse sur toute la largeur qui rappelle certains des nouveaux designs de Toyota tels que le Grand Highlander, tandis que l’avant du concept ressemble davantage à la berline Crown et à la nouvelle Prius.

L’intérieur du Crown Estate Concept est également similaire à celui de la berline Crown, ce qui signifie que la version de production devrait présenter le même thème général pour le tableau de bord, avec deux écrans de 12,3 pouces intégrés dans un seul panneau à la base du pare-brise.

Bien que peu de détails soient connus pour le moment, il y a quelques indices sur ce que nous trouverons sous le capot du VUS Crown. En effet, l’une des images publiées par Toyota montre un badge indiquant « HEV AWD ».

Étant donné que la berline Crown Limited d’entrée de gamme porte le même badge, il semble probable que le VUS bénéficiera du même groupe motopropulseur, qui combine un moteur quatre cylindres de 2,5 litres et deux moteurs électriques afin de délivrer 236 chevaux aux quatre roues via un système de traction intégrale à la demande.

Il y a de fortes chances que le système HybridMAX présent dans la Crown Platinum soit également repris dans la variante VUS, avec une puissance de 340 chevaux et un couple de 400 lb-pi grâce à un moteur turbocompressé de 2,4 litres et à deux moteurs électriques plus puissants. Une autre différence entre le système HybridMAX et le groupe motopropulseur standard est que l’option la plus puissante dispose d’un système de traction intégrale à temps plein et d’une transmission automatique traditionnelle à 6 rapports à la place de la CVT.

De plus amples détails seront disponibles dans une semaine, lorsque Toyota lancera officiellement la version nord-américaine du VUS Crown 2024, juste avant le salon de l’automobile de Los Angeles.