Toyota dévoile le visage du nouveau Corolla Cross en Thaïlande

Pour l’instant, ce remodelage n’a pas été confirmé pour notre marché.

Il est possible que le Salon de New York soit l’endroit retenu pour la présentation de l’année-modèle 2025 du modèle nord-américain.

Le constructeur Toyota connaît un retentissant succès avec son multisegment de poche. Le Corolla Cross est juste assez grand pour un couple ou une jeune famille, sa consommation de carburant est exemplaire et le lien de parenté avec la voiture la plus vendue de l’histoire est un gage de fiabilité.

Lancé pour l’année-modèle 2022 chez nous, l’utilitaire urbain était déjà en service ailleurs sur le globe, Toyota qui avait tout d’abord déployé les premiers exemplaires du véhicule en Thaïlande, avant d’élargir ses horizons.

Et il semble que les stratèges de la marque planchent déjà sur une refonte partielle du modèle, puisque le constructeur a levé le voile sur l’année-modèle 2024 du Corolla Cross en Thaïlande. Sur les premières photos officielles, on remarque la silhouette familière, mais la devanture du multisegment est fortement remanié avec une nouvelle signature des blocs optiques, un grillage mieux intégré au bouclier et de la même couleur que la carrosserie, ainsi que cette bande centrale qui traverse l’écusson de la marque. Finalement, la portion inférieure de ce museau est de nouvelle facture, ce morceau étant réalisé en plastique noir.

Sans surprise, le design des jantes est aussi nouveau, tout comme le dessin des feux de position arrière. La livrée GR Sport, quant à elle, conserve son allure plus « robuste », cette alternative qui était déjà disponible au sein de la gamme.

À l’intérieur, la planche de bord – malgré la position de conduite à droite – a droit à un écran de 12,3 pouces derrière le volant ainsi qu’un deuxième écran de 10,1 pouces, tactile celui-là, au centre de la planche.

Quant à la motorisation, le Corolla Cross 2024 présenté en Thaïlande conserve les mêmes options que précédemment, soit un 4-cylindres atmosphérique de 1,8-litre et l’option hybride basée sur le même moteur thermique.

Reste maintenant à savoir si Toyota sera tenté d’altérer son populaire véhicule pour l’année-modèle 2025. Le Salon International de l’auto de New York au mois d’avril serait idéal pour dévoiler l’évolution du modèle.