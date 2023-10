Toyota dévoile le concept de voiture de sport électrique FT-Se au Japan Mobility Show

La voiture de sport électrique FT-Se de Toyota, dotée de deux moteurs et d’une transmission intégrale, est prête à concurrencer les voitures de sport électriques établies.

Deux moteurs alimentent le FT-Se, doté d’un système de transmission intégrale et d’un comportement routier digne d’une voiture à propulsion.

La batterie de la voiture, équipée de modules de troisième génération, pose des défis de refroidissement, surtout pour les longues courses.

On prévoit que le FT-Se atteindra de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes avec une vitesse maximale de 250 km/h.

Toyota a récemment présenté le FT-Se, une voiture de sport électrique, lors du Japan Mobility Show, captivant l’attention avec son design avant garde. Le chef de projet du Gazoo Racing Design Group, Hideaki Iida, a indiqué qu’une variante de production pourrait être commercialisée après 2026. Il y a également des rumeurs selon laquelle la voiture pourrait avoir une boîte de vitesses manuelle simulée.

Le magazine Top Gear a donné plus de détails sur les spécifications du véhicule. Il est animé par deux moteurs : un pour l’essieu avant et un autre pour l’arrière, résultant en une configuration de transmission intégrale. Notamment, ces moteurs sont alimentés par un ensemble de batteries de troisième génération, qui présente des défis de refroidissement notables, en particulier pour des circuits intenses comme le Nürburgring, soit l’un des circuits de course les plus longs au monde.

Le défi de refroidir la batterie lors de longues courses est un point central pour la performance du FT-Se. Fumihiko Hazama, l’ingénieur en chef, a souligné l’importance d’un refroidissement efficace, le reliant directement à la performance de la voiture. Les estimations préliminaires suggèrent des capacités d’accélération impressionnantes, pouvant parcourir les 0 à 100 km/h en moins de trois secondes. La vitesse maximale pourrait pour sa part atteindre 250 km/h.

Quant à la construction du véhicule, elle repose sur un mélange de matériaux : plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP), aluminium et acier. L’objectif est un équilibre entre légèreté et rigidité. Des éléments aérodynamiques, comme un diffuseur proéminent, font également partie du design fonctionnel qui vise à renforcer la portance.

Bien que le FT-Se promette des caractéristiques de pointe, il est essentiel de noter qu’il n’est pas un successeur du MR2 ni une variante électrique de la Supra, comme l’a précisé Iida.