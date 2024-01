Toyota dépose un brevet pour un système d’alerte véhicule basé sur le comportement du chauffeur

Toyota espère améliorer la sécurité routière grâce à son dernier dépôt de brevet. Ce nouveau système, axé sur les « alertes de véhicule basées sur le comportement », alertera les conducteurs des risques potentiels en fonction de la zone, du conducteur et d’autres circonstances connexes.

En bref, et c’est notre opinion, Toyota voudra ajouter plus d’alertes sonores et visuelles à un ensemble déjà distrayant d’avis provenant d’aides actives à la conduite. La prochaine étape consistera-t-elle en des avertissements concernant des avertissements potentiellement distrayants ?

Adapter les avertissements aux différents styles de conduite

Au cœur du concept de Toyota se trouve la conviction que tous les dangers de la route ne sont pas liés à la circulation. Le brevet de l’entreprise décrit un système qui surveille le comportement du conducteur, afin d’identifier les risques propres à son style et à ses habitudes de conduite. Cette approche s’éloigne des alertes uniformes auxquelles les conducteurs sont habitués. Au lieu de cela, la technologie de Toyota propose des alertes adaptées à chaque conducteur, ce qui garantit que les avertissements sont pertinents et opportuns.

Par exemple, si un conducteur navigue fréquemment sur des routes étroites avec difficulté, le système pourrait générer des alertes spécifiques lorsqu’il s’approchera de situations similaires à l’avenir. Ce niveau de personnalisation est obtenu en analysant les comportements de conduite antérieurs et en utilisant ces données pour prédire et avertir des risques potentiels. La technologie va au-delà de la simple détection ; elle évalue la probabilité que le conducteur évite le risque et ajuste l’intensité de l’alerte en conséquence.

Ce système s’appuie sur un réseau de capteurs de véhicules pour collecter des données. Ces capteurs suivent différents facteurs, notamment les réactions du conducteur dans certaines situations, la direction suivie, l’angle de braquage et la vitesse du véhicule. Selon autoevolution, en combinant ces informations, le système peut générer des avertissements en temps réel.

Le dernier brevet de Toyota peut être considéré comme une idée innovante, voire comme un aperçu de l’avenir de la sécurité automobile. Toyota vise à réduire le risque d’accident et à améliorer l’expérience globale de la conduite en utilisant des capteurs qui, nous le savons, peuvent être peu fiables, voire défaillants, et inefficaces dans de nombreuses situations de conduite. Nous ne sommes pas convaincus que les conducteurs aient besoin de plus d’avertissements — nous pensons qu’ils doivent être de meilleurs conducteurs.