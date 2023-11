Toyota Crown Signia 2025: 5 questions et réponses

En marge du Salon de l’Auto de Los Angeles, Toyota a présenté en primeur le Crown Signia 2025.

Le Toyota Crown Signia 2025 est muni d’une motorisation hybride.

Au Canada, une seule version est offerte, soit la Limited.

Son arrivée sur le marché canadien est prévue pour l’été 2024.

Après avoir introduit la berline Crown à son catalogue pour l’année-modèle 2023, voilà que Toyota double la mise en ajoutant une déclinaison VUS. Ce nouveau modèle viendra remplacer le Toyota Venza.

Quelles sont les caractéristiques du Toyota Crown Signia 2025?

Le Toyota Crown Signia VUS 2025 repose sur la plateforme TNGA-K, tout comme la berline Crown, et il est assemblé au Japon.

Sur la planche de bord, on retrouve un écran tactile de 12,3 pouces avec la plus récente mouture du système d’infodivertissement de Toyota. Sous les yeux du conducteur, on retrouve une instrumentation de 12,3 pouces.

De série, il est équipé de l’ensemble Toyota Safety Sense 3.0 qui comprend le système précollision avec détection des piétons, l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, le régulateur de vitesse dynamique à radar avec plage complète de vitesses, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les phares de route automatiques et l’aide proactive à la conduite. En optant pour l’ensemble Technologie, on ajoute l’assistance dans les embouteillages.

Tout comme le Toyota Venza qui tirera sa révérence au terme de l’année 2024, le Crown Signia peut accueillir cinq occupants.

Quels sont les moteurs offerts avec le Toyota Crown Signia 2025?

Avec ce nouveau modèle, Toyota met en place une stratégie de motorisation hybride unique. En effet, le Crown Signia VUS est animé par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,5 L et deux moteurs-générateurs électriques. Le tout développe une puissance de 243 chevaux. Le constructeur annonce une consommation de 6,5 L/100 kilomètres en conduite combinée. De série, le Crown Signia est équipé des quatre roues motrices.

Il a la capacité de remorquer une charge de 2700 livres.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Il est prévu que le Toyota Crown Signia 2025 débarque chez les concessionnaires canadiens au courant de l’été 2024.

Combien coûtera-t-il?

Pour l’heure, Toyota n’a pas divulgué le prix de vente du Crown Signia VUS 2025. En se basant sur le prix du Toyota Venza Limited 2024 (54 801,50 $) dont le format, la motorisation et le mandat sont similaires, nous estimons que le prix du Toyota Crown Signia VUS 2025 sera d’environ 57 500 $.

Que pensons-nous du Toyota Crown Signia 2025?

Avec les informations que nous avons en main, nous sommes d’avis que le Crown Signia sera un bon remplaçant au Venza. En revanche, il faudra s’assurer de pouvoir approvisionner suffisamment les concessionnaires du pays pour qu’il connaisse le succès escompté.

Sur le plan mécanique, on demeure en terrain connu. Cette motorisation hybride brille par son rendement fort intéressant et sa grande efficacité.

En ce qui a trait à la qualité de finition et des matériaux à bord, la berline Crown nous laisse présager le meilleur pour cette nouvelle déclinaison.