Toyota aura deux autres concepts à Tokyo

Les chances de voir ce pickup multifonctionnel en Amérique du Nord sont minces.

Les possibilités sont très vastes avec ce camion.

Le type de motorisation n’a pas encore été dévoilé.

Le kiosque de Toyota au Salon de la Mobilité de Tokyo risque d’être l’un des plus courus cette année. L’exposition de la capitale nipponne qui ouvre ses portes dans quelques jours à peine promet d’être haute en couleurs cette année avec plusieurs présentations d’envergure.

Du côté de Toyota, la présentation de deux concepts électriques est déjà substantielle, mais avec deux autres études de camionnettes basées sur la gamme IMV, dévoilée plus tôt en 2022, les curieux auront plusieurs raisons de passer beaucoup de temps dans ce coin du salon. En effet, Toyota va trimbaler une camionnette transformée en café, tandis que l’autre sera un bar à capsules où les visiteurs pourront recevoir des surprises.

La camionnette IMV 0 (pour Innovative International Multi-purpose Vehicle) propose en effet plusieurs solutions de personnalisation afin de répondre aux besoins d’une variété de clients. Pensons notamment aux PME qui n’ont pas nécessairement besoin d’un gros véhicule pour leurs activités respectives par exemple.

Le pickup n’est pas sans rappeler l’actuel Toyota Hilux commercialisé à l’extérieur de l’Amérique du Nord. D’ailleurs, le véhicule conceptuel est basé sur la même architecture que le camion de taille intermédiaire. Au moment d’écrire ces lignes, le constructeur n’a pas encore dévoilé le type de motorisation pour cette idée de camionnette multifonctionnelle, mais les ouvertures sur le bouclier avant suggèrent qu’une mécanique thermique pourrait une fois de plus se retrouver sous le capot du véhicule. L’option électrique ne doit toutefois pas être rayée de la liste des possibilités toutefois.

Ce qui distingue surtout le véhicule utilitaire, c’est sa flexibilité. À ce propos, Toyota va plus loin en montrant cette série d’illustrations montrant l’éventail de possibilités avec ce véhicule qui devrait en principe faire son entrée sur plusieurs marchés à l’échelle internationale. Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, on devine que le sympathique camion ne traversera pas l’océan Pacifique.

La version élaborée pour l’aventure avec ses pneus tout-terrain, les crochets de remorquage, l’éclairage d’appoint, le pneu de secours sur le toit et le support de toit qui se prolonge jusqu’à l’arrière est sans aucun doute notre préférée. Quoique pour les avides de camping, la version équipée de cette boîte surdimensionnée semble idéale pour les séjours prolongés loin de la ville. D’autres concepts comme une version pour les services d’incendie, les services ambulanciers ou simplement en tant que camionnette de performance avec des jantes et une suspension abaissée font aussi partie des idées proposées pour le camion qui n’est pas sans rappeler un certain FJ40 avec sa devanture à saveur rétro.

Rendez-vous à Tokyo dans quelques jours où Toyota révèlera assurément d’autres détails sur ce concept IMV 0.