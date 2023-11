Toyota augmente son investissement pour VÉ à raison de 8 milliards de dollars en Caroline du Nord

Toyota amplifie son engagement envers l’électrification des véhicules avec un apport de 8 milliards de dollars supplémentaires dans son usine de production de batteries en Caroline du Nord, promettant des milliers de nouveaux emplois.

Le nouvel investissement de 8 milliards de dollars de Toyota porte le financement total à 13,9 milliards de dollars, avec la création de plus de 5 000 postes à l’usine de Caroline du Nord.

L’expansion de l’usine comprend dix chaînes de production de batteries pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (PHEV).

La croissance de Toyota en Caroline du Nord est saluée par les responsables de l’État, mettant en évidence le renforcement de l’économie locale et l’avancement vers des initiatives d’énergie propre.

Toyota a dévoilé une expansion significative de sa Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC) avec un investissement supplémentaire approchant les 8 milliards de dollars. Ce mouvement est destiné à injecter un total d’environ 13,9 milliards de dollars dans l’installation, avec la création d’environ 3 000 nouveaux emplois, portant le total prévu à plus de 5 000 employés.

Le TBMNC améliorera ses capacités de production avec l’ajout de huit nouvelles chaînes de production de batteries dédiées aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Cette expansion complète les deux chaînes précédemment établies, proposant maintenant dix chaînes pour ces catégories de véhicules. De plus, l’usine maintiendra son engagement initial de produire des batteries pour les véhicules hybrides traditionnels (HEV) sur quatre chaînes dédiées. La stratégie par phases de Toyota envisage une croissance de la production dans le but d’atteindre plus de 30 gigawatt-heures (GWh) de production de batteries annuelle d’ici 2030.

Sean Suggs, le président de Toyota North Carolina, a souligné l’investissement comme un témoignage de l’engagement de Toyota envers l’électrification et la réduction de l’empreinte carbone. Il a mis l’accent sur les implications positives pour la croissance de l’emploi régional et la prospérité économique.

Cet investissement stratégique fait suite à l’annonce de Toyota en 2021 concernant la nouvelle installation de Liberty, initialement dotée de 1,29 milliard de dollars et de 1 750 emplois. Cela établit davantage Toyota North Carolina comme un centre névralgique pour la production de batteries au lithium-ion en Amérique du Nord.

Les dirigeants de la Caroline du Nord, y compris le gouverneur Roy Cooper, ont applaudi l’expansion comme une étape marquante vers la transition de l’État vers une économie propulsée par de l’énergie plus propre, promettant des opportunités d’emploi de haute qualité pour les communautés locales.