Toyota au sommet des parts de marché aux États-Unis en 2023

Il y a près de 300 millions de véhicules légers en Amérique du Nord.

Toyota est la marque avec la plus grande part de marché en 2023 aux États-Unis.

Une étude publiée par la firme irlandaise Experian révèle des réalités intéressantes à propos de l’industrie automobile en Amérique du Nord. En effet, avec les résultats compilés après le quatrième trimestre de l’an dernier (2023), les statisticiens d’Experian ont pu établir des conclusions sur l’état des choses sur le continent.

Le premier constat concerne le nombre de véhicules actuellement en fonction sur les routes des États-Unis et du Canada. En effet, pas moins de 288,5 millions de véhicules légers sont enregistrés, tandis que ce chiffre grimpe à 337 millions en tenant compte de tous les autres types de véhicules immatriculés au sud de la frontière.

Il y a également quelques statistiques dignes de mention dans le calcul des parts de marché aux États-Unis. Par exemple, General Motors est le grand gagnant des immatriculations de véhicules neufs l’an dernier. L’empire GM a occupé 20,7 % du marché des véhicules neufs en 2023 aux États-Unis, devant Ford (15,9 %) et Toyota (14,9 %).

Toutefois, quand on s’attarde au même palmarès par marque – GM compte plusieurs marques à son actif, rappelons-le –, Toyota (12,8 %) se retrouve sur la plus haute marche du podium devant Ford (11,6 %).

Chevrolet (11 %) et Honda (7,5 %) suivent aux troisièmes et quatrièmes rangs. Mentionnons également que Nissan a retrouvé sa place au cinquième après un creux de vague en 2022. Pendant la même période, Tesla a bondi de quatre positions pour se retrouver au huitième range des parts de marché aux États-Unis.

Le Ford F-150 trône toujours au sommet des ventes avec 2,8 % des parts de marché, devant le Toyota RAV4 (2,7 %) et le Tesla Model Y (2,5 %). Le Honda CR-V et le Chevrolet Silverado 1500 sont tous deux à 2,3 %, tandis que la Toyota Camry est à 1,9 % de part de marché. On peut ajouter que Toyota détient quatre des neufs modèles enregistrés, le Tacoma (1,6 %) et la Corolla (1,5 %) qui ferment la marche pour le constructeur nippon dans le top 9.