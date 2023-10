Toyota adopte la norme de recharge nord-américaine dès 2025

Toyota a rejoint le nombre croissant de constructeurs automobiles en déclarant qu’il adopterait lui aussi la norme de recharge nord-américaine (NACS). La transition vers le cadre NACS commencera en 2025 et sera proposée aux propriétaires de véhicules électriques à batterie (BEV), Toyota et Lexus.

Le réseau de superchargeurs de Tesla, qui en compte actuellement 12 000, est ce que tout le monde recherche. Offrir aux clients de Toyota et Lexus l’accès à ces chargeurs réduira considérablement l’anxiété liée à l’autonomie et augmentera les options de recharge et de déplacement.

Compatibilité avec les modèles à venir

Toyota a prévu d’intégrer des ports conformes au NACS dans certains BEV Toyota et Lexus à partir de 2025. Parmi ces véhicules figurera le futur VUS Toyota à trois rangées et à la batterie électrique, qui devrait être fabriqué à Toyota Motor Manufacturing Kentucky (TMMK).

Options de recharge élargies grâce à des applications dédiées

Le passage au NACS fait partie de la stratégie globale de Toyota visant à simplifier et à améliorer l’expérience de recharge, que ce soit à la maison ou en déplacement. Actuellement, grâce aux applications mobiles Toyota et Lexus, les clients peuvent localiser et accéder à plus de 84 000 points de charge en Amérique du Nord. Cela comprend les chargeurs de niveau 2 et les chargeurs rapides à courant continu. Avec l’adoption de la norme NACS, le nombre de chargeurs rapides à courant continu accessibles augmentera considérablement.

Adaptateur pour les systèmes de recharge existants

Les clients qui possèdent ou louent déjà des véhicules Toyota et Lexus équipés du système de charge combiné (CCS) ne seront pas oubliés. Ils auront la possibilité de choisir un adaptateur pour faciliter la recharge basée sur le NACS, en s’alignant sur la nouvelle norme et en étendant ses avantages à une base de clients plus large à partir de 2025.