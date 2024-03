Tout savoir sur la nouvelle Tesla Model 3 2024

Introduite en 2017, la Tesla Model 3 reçoit un lot de changements pour l’année 2024. En plus d’être partiellement redessinée et d’être dotée de nouvelles fonctionnalités, elle profiterait d’un meilleur assemblage et d’une structure qui a été retravaillée. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Tesla Model 3 2024.

Un look et habitacle mis au goût du jour

Comme on peut le voir en jetant un coup d’oeil aux photos, la Tesla Model 3 a droit a à quelques changements esthétiques pour l’année 2024. Ses concepteurs ont redessiné les pare-chocs en plus des phares et des feux. On en a aussi profité pour revoir légèrement sa structure afin de la rigidifier. On dénote un rehaussement de la qualité de fabrication.

À l’intérieur, on note également quelques changements. L’écran central a été agrandi. Il mesure désormais 15,4 pouces plutôt que 15 pouces. Mentionnons que la commande des clignotants a été relocalisée sur le volant et qu’il faut dorénavant naviguer dans l’écran central pour contrôler les essuie-glace. En plus de sièges ventilés, les utilisateurs peuvent profiter de deux plaques de recharge pour appareil mobile.

À l’arrière, on retrouve aussi un écran dont la taille est de 8 pouces.

Une autonomie qui continue d’impressionner

Pour une version propulsée, l’autonomie annoncée par le constructeur est de 438 kilomètres. Il lui suffit de 6,1 secondes pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt. Quant à la version à quatre roues motrices à longue autonomie, l’autonomie grimpe à 548 kilomètres. Elle peut boucler le 0-100 km/h en seulement 4,4 secondes.

Avec l’aide d’un Superchargeur, Tesla affirme qu’on puisse récupérer jusqu’à 282 kilomètres en seulement 15 minutes à la borne.

L’éligibilité aux subventions gouvernementales demeure

Sur le marché québécois et canadien, l’éligibilité aux crédits gouvernementaux est le réel nerf de la guerre en matière de véhicule électrique. Mentionnons que la Tesla Model 3 2024 est éligible au crédit provincial de 7000 $ jusqu’au 31 décembre prochain. La berline électrique se qualifie également à la subvention fédérale de 5000 $.

La Tesla Model 3 2024 est offerte à partir de 53 990 $. Le prix passe à 63 990 $ pour la version à double moteur.

Parmi les options intéressantes, soulignons le mode de conduite Autopilote. Il vous en coûtera 7800 $. Quant au système de conduite totalement automatique, son prix est de 16 000 $.

En terminant, il est pertinent de souligner que la Tesla Model 3 2024 est déjà commercialisée au Canada. Les unités vendues sur notre marché proviennent autant de la Chine que des États-Unis.