Tous les futurs modèles Nissan en Europe seront électriques

Nissan passe entièrement à l’électrique en Europe d’ici 2030.

Plus de nouveaux modèles à essence de Nissan Europe.

La stratégie pourrait amener plus de véhicules électriques sur nos routes.

Nissan a officiellement annoncé que chaque modèle qu’elle introduira en Europe sera uniquement électrique à partir de maintenant. Cette décision la place en avance sur les mandats gouvernementaux de l’Europe continentale et facilite la tâche au constructeur automobile de suivre un processus similaire pour l’Amérique du Nord.

Le plan de l’entreprise est d’être 100% électrique d’ici 2030 en Europe. Pour aider à réaliser cela, Nissan a affirmer qu’elle continuera à investir dans ses équipes de conception et de recherche européennes.

« Le véhicule électrique est la solution de mobilité ultime. Plus d’un million de clients ont déjà rejoint notre voyage et ont découvert le plaisir d’un véhicule électrique Nissan, et il n’y a pas de retour en arrière maintenant, » a déclaré Makoto Uchida, Président et PDG de Nissan.

« Les véhicules électriques alimentés par des énergies renouvelables sont essentiels pour nous permettre d’atteindre la neutralité carbone, ce qui est au cœur de notre vision Ambition 2030. Nissan passera entièrement à l’électrique d’ici 2030 en Europe – nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour notre entreprise, nos clients et pour la planète. »

Au niveau mondial, la marque aura 27 nouveaux modèles électrifiés, dont 19 seront des véhicules 100% électriques, d’ici 2030. Elle prévoit également d’avoir des batteries sans cobalt d’ici 2028, ce qui réduira les coûts de 65%.

Deux nouveaux véhicules électriques pour l’Europe ont déjà été confirmés, et Nissan a dévoilé un concept qui est un aperçu de l’un d’entre eux. C’est une sous-compacte qui remplacera la mythique Micra. Ce sera le modèle d’entrée de gamme de Nissan là-bas, et ce serait formidable de le voir à nouveau en vente au Canada.

La gamme de Nissan en Europe comprend de nombreux véhicules identiques ou très similaires à ceux vendus ici, y compris le Qashqai et le Rogue (vendu là-bas sous le nom de X-Trail). Lorsque ceux-ci deviendront électriques en Europe, effectuer le même changement ici semble être une étape logique.