Tous ces véhicules ne seront pas de retour en 2024

L’année 2023 tire à sa fin et l’heure est au bilan. Alors qu’une pléthore de nouveaux véhicules est attendue au cours des mois à venir, certains tirent leur révérence. C’est le cas de tous les modèles suivants. Après une courte ou une longue carrière, ces modèles voient leur commercialisation être arrêtée au terme de l’année 2023.

Audi TT

Lancée en 1999, l’Audi TT en était à sa troisième génération depuis 2013. Disponible en coupé et en cabriolet, elle a fait le bonheur des passionnés de conduite pendant près d’un quart de siècle. Les amateurs de performance se rappelleront du modèle TT RS à moteur turbocompressé à cinq cylindres qui développait 394 chevaux.

Audi R8

Sportive emblématique de la marque aux quatre anneaux, la R8 a d’abord été introduite en 2007. Autrefois disponible avec un moteur V8, elle ne pouvait être livrée qu’avec le moteur V10 de 5,2 L à la fin. Celui-ci pouvait développer jusqu’à 612 chevaux.

Chevrolet Bolt EV / EUV

Véritable histoire à succès au Québec, la Chevrolet Bolt aura connu deux générations. Petite voiture électrique à hayon, elle pouvait parcourir jusqu’à 417 kilomètres avec une seule charge. General Motors met fin au projet dans sa forme actuelle, mais le retour éventuel du modèle a déjà été annoncé.

Chrysler 300

Après une longue carrière, l’heure de la retraite est arrivée pour la Chrysler 300. Celle qui était l’une des dernières berlines américaines se retire en beauté puisque le constructeur a proposé une version 300C propulsée par un moteur V8 Hemi de 6,4 L e guise de conclusion. Sur la plateforme LX, la Chrysler 300 était commercialisée depuis 2005.

Dodge Challenger

Introduite en 2008, la Challenger était assemblée à l’usine de Brampton (Ontario) tout comme la Dodge Charger, la défunte Magnum et la Chrysler 300. Afin de souligner l’ultime année de production, Dodge a offert la Challenger la plus puissante à ce jour: la SRT Demon 170. Tout dépendant du carburant utilisé, cette voiture digne des pistes d’accélération peut développer jusqu’à 1025 chevaux.

Dodge Charger

En plus de la Chrysler 300 et de la Dodge Challenger, il est temps de dire au revoir à la Charger. Vendue depuis 2005, elle a été utilisée autant comme voiture de police que comme bête de performance avec des versions comme la SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak.

Fiat 500X

Pour 2024, la Fiat 500X ne fera pas partie du catalogue de Stellantis. Et personne ne pleurera son départ. Pour l’année entière en 2022, Fiat a vendu précisément 10 unités de la 500X au Québec. Pour l’année prochaine, nous attendons l’arrivée d’une version entièrement électrique de la 500.

Jaguar F-Type

Introduite en 2014, la Jaguar F-Type tire sa révérence dix ans plus tard. Remplaçante de la XK au sein du catalogue du constructeur britannique, elle laissera un véritable vide dans la gamme.

Jeep Renegade

Bâti sur la même plateforme que la Fiat 500X, le Jeep Renegade disparaît lui aussi. La marque américaine perd donc son modèle d’entrée de gamme. Le Jeep Compass devient donc la porte d’entrée chez Jeep. Mentionnons au passage que le constructeur met aussi un terme à l’aventure du Cherokee.

Kia Rio

Depuis quelques années, les voitures sous-compactes sont tombées comme des mouches. Il ne restait que les Mitsubishi Mirage, Nissan Versa et Kia Rio dans le segment. Cette dernière disparaît et le créneau ne compte désormais que deux voitures.

Kia Soul EV

La Chevrolet Bolt EV n’est pas la seule voiture électrique à ne pas faire le saut vers 2024. Il en est de même pour la Kia Soul EV. Précisons que celle-ci n’était pas vendue aux États-Unis. Kia ne quitte pas pour autant le marché des petits véhicules et continuera de mettre l’emphase sur la gamme Niro qui compte des versions hybride, hybride rechargeable et 100% électrique.

Kia Stinger

Avec l’élimination de trois modèles entre 2023 et 2024, la gamme de Kia sera épurée. Introduite en 2018, la Kia Stinger partageait la plupart de ses composantes avec la Genesis G70. Contrairement à cette dernière qui est une berline, la Stinger était une sportive à hayon à cinq portes.

Mercedes-Benz Classe C et E Coupe / Convertible

Chez Mercedes-Benz, on coupe dans le gras en prévision de 2024. En effet, les coupés et décapotables de Classe C et E sont éliminés. On se rappellera que le constructeur allemand nous réserve l’arrivée de la CLE pour l’année à venir.

Nissan Maxima

Le segment des berlines de grand format est en crise depuis plusieurs années et il perd des plumes. Pour 2024, la Nissan Maxima ne sera pas de retour. Or, de sérieuses rumeurs laissent entrevoir le retour du modèle en déclinaison électrique éventuellement.

Porsche Panamera Sport Turismo

Pour 2024, Porsche débarque avec la troisième génération du modèle et en profite pour remanier légèrement la gamme. Au passage, le constructeur a laissé de côté la version Sport Turismo.