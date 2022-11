Top 20 véhicules ayant la plus longue durée de vie potentielle

Les prix des véhicules neufs continuent de grimper et sont hors de portée de nombreux consommateurs.

Les prix des véhicules d’occasion restent élevés, mais acheter un véhicule plus ancien reste une option abordable.

La fiabilité et la durabilité sont deux facteurs importants lorsqu’il s’agit d’acheter ou même de conserver un véhicule plus ancien. Les prix des véhicules neufs ont augmenté, ainsi que les taux d’intérêt, au cours de l’année dernière, ce qui signifie qu’ils sont beaucoup moins abordables qu’auparavant. Pour beaucoup, cela signifie que l’achat d’un véhicule d’occasion ou la conservation de leur véhicule actuel est un moyen plus rentable de se déplacer.

Il est communément admis qu’un véhicule ayant parcouru 200 000 miles (environ 300 000 km) a atteint la fin de sa vie utile. En réalité, ce n’est pas tout à fait vrai, car de nombreux véhicules modernes peuvent être conduits sur des distances bien plus longues.

ISeeCars a analysé plus de 2 millions de voitures pour voir quels véhicules offrent la plus grande durée de vie potentielle. La liste suivante est extrêmement utile pour aider les consommateurs à décider s’ils doivent conserver leur véhicule actuel. Si vous possédez une Toyota, qui représente 10 des 20 premiers véhicules, avec 200 000 km au compteur, il y a de fortes chances qu’elle puisse parcourir 100 000 km supplémentaires sans trop d’efforts.

De même, si vous achetez un VUS d’occasion, un GM pleine grandeur par exemple, un véhicule qui n’a parcouru que 200 000 km sera non seulement moins cher, mais devrait également parcourir 100 000 km supplémentaires avec un entretien approprié.

Voici le top 20 des véhicules ayant la plus longue durée de vie potentielle :