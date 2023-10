Top 10: les véhicules électriques avec la plus grande autonomie en 2024

L’autonomie est définitivement un enjeu lorsque vient le temps de penser à l’achat d’un premier véhicule électrique. C’est pour cette raison qu’il est primordial de se questionner sur ses réels besoins et sur ses habitudes de conduite. Il est également important de savoir que bien des véhicules électriques de nouvelle génération proposent des autonomies fort impressionnantes.

Voici les 10 véhicules avec la plus grande autonomie en 2004.

Lucid Air Grand Touring XR – 830 kilomètres

Rivale directe de la Tesla Model S, la Lucid est de loin la voiture proposant la meilleure autonomie actuellement sur le marché. Développée par un constructeur américain, elle a été conçue dans un souci de grande efficacité. Elle jouit d’un coefficient de traînée très avantageux. Un VUS, le Gravity, devrait s’ajouter prochainement à la gamme qui ne compte qu’un seul modèle pour le moment.

Chevrolet Silverado EV 4 WT – 724 kilomètres

Alors que Ford vend des tonnes de copies de son F-150 Lightning, Chevrolet tarde à commercialiser sa camionnette électrique. Avec une autonomie pouvant s’élever jusqu’à 724 kilomètres, elle s’annonce plus que prometteuse. Des versions à plus courte autonomie seront aussi vendues.

Rivian R1T Dual Max – 661 kilomètres

Aux États-Unis, la commercialisation de la camionnette Rivian R1T va bon train. Or, chez nous, le constructeur tarde à s’implanter. Visant une clientèle aventurière et adepte de plein air, cette camionnette a tout pour plaire au Québec. Qui plus est, son autonomie de 661 kilomètres est très impressionnante.

Tesla Model S – 652 kilomètres

Produite depuis 2012, la Tesla Model S est, en quelque sorte, la grand-mère des voitures électriques. Près de 12 après sa sortie, elle demeure pertinente et hautement compétitive. Tout dépendant de la version choisie, la grande berline de Tesla peut parcourir jusqu’à 652 kilomètres avec une seule charge. Il est à noter que l’autonomie de la version Plaid de haute performance est de 637 kilomètres.

Rivian R1S Dual Max – 644 kilomètres

Le constructeur américain s’est d’abord fait connaître avec une camionnette, le R1T. Celui-ci a été décliné en un VUS, le R1S. Les deux véhicules partagent bon nombre de leurs composantes mécaniques et leur autonomie est similaire comme en fait foi ce palmarès.

Hyundai Ioniq 6 à longue autonomie – 581 kilomètres

Dans sa version à longue autonomie, la Hyundai Ioniq 5 peut parcourir jusqu’à 581 kilomètres à condition qu’elle soit dotée de jantes de 18 pouces. Bien que Hyundai soit un constructeur généraliste, il n’a rien à envier aux autres manufacturiers de ce palmarès. La Ioniq 6 brille, elle aussi, par sa grande efficacité et son coefficient de traînée remarquable.

Fisker Ocean Extreme/One – 579 kilomètres

Fisker fait partie de ces nouveaux manufacturiers qui tentent de percer le marché automobile. Fisker le fait avec un premier modèle, l’Ocean, qui est un VUS électrique. Son toit SolarSky et le fait qu’il soit éligible aux rabais gouvernementaux le rendent particulièrement attrayant.

Tesla Model 3 AWD à longue autonomie – 576 kilomètres

Bien qu’elle commence à montrer des signes d’âge aussi, la Tesla Model 3 continue d’épater la galerie avec son autonomie. Une mise à jour du modèle est attendue. On se rappelle qu’elle a été notamment critiquée pour sa faible qualité d’assemblage et on espère que ce sera corrigé.

Tesla Model X – 560 kilomètres

Il faut remonter à 2015 pour assister au début de la production du Model X. À l’époque, il se distinguait notamment par son format et ses portes arrière en alle de mouette. Encore aujourd’hui, il continue aussi de se démarquer grâce à son autonomie qui peut s’élever jusqu’à 560 kilomètres.

Mercedes-Benz EQS 450 4Matic – 547 kilomètres

Mercedes-Benz tardait à emprunter le virage vert il n’y a pas si longtemps. Voilà que le constructeur allemand compte désormais plusieurs véhicules électriques dans sa gamme actuelle. C’est le cas notamment de la berline EQS qui fait bonne figure en bouclant le palmarès des véhicules ayant la plus grande autonomie.

Ce palmarès a été réalisé avec les données fournies par Ressources naturelles Canada en septembre 2023.