Tokyo : Toyota aura Deux Concepts Électriques

Plus de détails à venir les 25 et 26 octobre prochains.

La FT-Se laisse croire à une GR Supra purement électrique.

La personnalisation est à l’honneur dans ces deux prototypes.

Le constructeur prépare actuellement son passage au Salon de la Mobilité de Tokyo qui ouvre officiellement ses portes au public à partir du 26 octobre prochain. D’ailleurs, les stratèges de la marque ont publié ces quatre photos officielles des deux concepts électriques qui seront entièrement dévoilés lors des journées réservées à la presse automobile, les 25 et 26 octobre.

Selon Toyota, l’avenir de la mobilité va dépasser le stade de transport physique pour devenir un partenaire de vie aligné aux valeurs de son utilisateur. Le constructeur prévoit offrir une multitude d’options de personnalisation à l’intérieur de l’habitacle, mais veut aussi que les consommateurs profitent encore plus de cette possibilité de personnaliser leurs véhicules.

FT-3e

Pour l’instant, les détails sont très limités, mais nous en savons tout de même un peu plus sur ce véhicule utilitaire entièrement électrique. Ce multisegment qui n’est pas sans rappeler l’actuel Lexus RZ avec son unique feu de position arrière et son hayon fortement incliné. On remarque toutefois que la carrosserie est taillée avec des arêtes tranchantes et un port pour la recharge logé non loin du feu arrière sur l’aile gauche.

Toyota affirme aussi que son véhicule va contribuer à la carboneutralité « en se connectant à la société en tant que moyen de transfert de l’énergie et des données du véhicule et son environnement. Les concepteurs ont également intégré des écrans à l’extérieur du véhicule afin de donner plus d’informations sur l’état de la batterie, la température à bord ou la qualité de l’air par exemple.

FT-Se

Pour attirer les foules, il n’y a rien de mieux qu’une voiture sport. Dans ce cas-ci, la création plus aérodynamique de Toyota porte même l’écusson GR (pour Gazoo Racing), ce qui laisse croire à une expérience de conduite plus relevées. La sportive partage tout de même quelques composantes avec l’utilitaire FT-3e. Il ne serait pas étonnant que ces composantes soient reliées à la nouvelle plateforme électrique sur laquelle Toyota planche à l’heure actuelle.

La marque a également indiqué que cette sportive pourrait être mise à jour à distance pour continuer d’évoluer avec son propriétaire. Sur l’un clichés partiels fournis par Toyota, on remarque la présence d’au moins trois écrans : un à gauche, un autre à droite et le dernier plus haut non loin du pare-brise. Qui plus est, le volant est de type « yoke » ou à empennage dans la langue de Molière.

Toyota va livrer tous les détails sur ces deux concepts lors de sa présentation officielle au Salon de Tokyo. On saura à ce moment si l’un d’entre eux (ou les deux) sont destinés à la production en série.