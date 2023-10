Tesla réduit les prix des Model 3 & Y aux États-Unis : des baisses pourraient être envisagées au Canada

Tesla a de nouveau baissé les prix de ses populaires Model 3 et Y aux États-Unis, suggérant des réductions potentielles à venir au Canada.

Les prix des Model Tesla 3 et Y aux États-Unis ont atteint leur plus bas niveau historique.

Les variantes Model Y Long Range & Performance voient une réduction de 2 000 $.

La plupart des Tesla sont déjà éligibles aux crédits d’impôt de la Loi sur la Réduction de l’Inflation, permettant potentiellement aux acheteurs d’économiser un supplément de 7 500 $ USD.

Dans la poursuite d’une tendance constante cette année, Tesla a une fois de plus réduit les prix de ses Model 3 et Y aux États-Unis. Le Model Y Long Range et le Model Y Performance, deux des modèles les plus populaires de Tesla, ont tous deux connu une baisse de prix de 2 000 $. Ils sont désormais affichés sur le site web américain de Tesla à 48 490 $ et 52 490 $, contre 50 490 $ et 54 490 $ précédemment. Il est à noter que le nouveau Model Y à propulsion arrière, au prix de 43 990 $, n’a pas été touché par cette récente baisse de prix.

Par ailleurs, le Model 3, considéré comme la voiture la plus abordable de Tesla, a également connu des baisses de prix significatives. Les trois versions du Model 3 sont désormais proposées à un prix réduit. Les versions à propulsion arrière et Long Range ont bénéficié d’une remise de 1 250 $, tandis que la variante Performance a vu son prix réduit de 2 250 $. Cela signifie que les prix de départ sont désormais fixés à 38 990 $, 45 990 $ et 50 990 $ pour les versions respectives. Avec les crédits d’impôt existants, dont le crédit fédéral de 7 500 $, les acheteurs potentiels pourraient obtenir un nouveau Model 3 pour moins de 30 000 $.

De plus, ces réductions pourraient représenter une stratégie de Tesla pour attirer de nouveaux acheteurs, surtout étant donné que le Model 3 « Highland » de nouvelle génération, qui a suscité l’attention sur les marchés internationaux, n’est pas prévu d’être disponible aux États-Unis avant l’année prochaine.

Cette année, Tesla a procédé à une série de baisses de prix, pas seulement pour les Model 3 et Y. D’autres modèles, tels que les Model S et X, ont également connu des baisses de prix, ainsi qu’une réduction de 3 000 $ pour l’ensemble de conduite autonome complet de Tesla. De plus, la plupart des Tesla sont désormais éligibles aux crédits d’impôt de la Loi sur la Réduction de l’Inflation, offrant aux acheteurs une économie potentielle supplémentaire de 7 500 $ sur leurs impôts fédéraux.

Alors que les États-Unis bénéficient de ces réductions, les prix au Canada restent inchangés. Cependant, on s’attend à ce que le Canada puisse également connaître des baisses de prix similaires dans un futur proche.