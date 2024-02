Tesla rappelle 2,2 millions de véhicules pour un problème d’affichage des avertissements ; les défaillances de la direction font l’objet d’une analyse technique par le gouvernement

Tesla rappelle une fois de plus presque tous les véhicules qu’il a construits. Cette fois-ci, le constructeur automobile rappelle 2,2 millions de véhicules parce que les voyants d’avertissement sont trop petits. Mais un rappel plus sérieux se profile à l’horizon : l’Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a en effet annoncé qu’elle avait élargi son enquête sur le système de direction de centaines de milliers de voitures.

Le dernier rappel en date concerne la Model S de 2012 à 2023, la Model X de 2016 à 2023, la Model 3 de 2017 à 2023, la Model Y de 2019 à 2024 et le Cybertruck de 2024. Selon les documents de la NHTSA, les voyants d’avertissement du système de freinage, du frein de stationnement et du système de freinage antiblocage sont tous trop petits. Cela peut rendre plus difficile la lecture d’informations de sécurité essentielles, ce qui, selon la NHTSA, peut augmenter le risque d’accident.

Selon la NHTSA, la défaillance a été découverte lors d’un audit de routine en janvier. La NHTSA a notifié à Tesla que le véhicule n’était pas conforme aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles 105 et 135. Ces normes stipulent que certains avertissements visuels doivent avoir une hauteur d’au moins 3,2 mm.

Le correctif consiste en une mise à jour logicielle en direct. Tesla a commencé à envoyer la mise à jour le 23 janvier.

Hier également, la NHTSA a annoncé que l’enquête sur la perte de contrôle de la direction des véhicules Tesla Model 3 et Model Y était passée d’une évaluation préliminaire à une analyse technique.

La NHTSA a ouvert son enquête en juillet dernier après avoir reçu 12 plaintes concernant la perte de contrôle de la direction sur des véhicules Tesla de l’année modèle 2023. Depuis lors, l’entreprise affirme que le nombre de plaintes adressées à l’agence est passé à 115 et qu’elle a reçu 2 176 plaintes de la part de Tesla.

L’agence a indiqué qu’il y avait eu de nombreuses allégations de blocage des routes, dont plus de 50 ont dû être remorquées. Dans un cas, un conducteur a déclaré qu’une défaillance avait entraîné un accident. La NHTSA étudie actuellement deux numéros de pièces de crémaillères de direction qu’elle pense être associée à ces défaillances.